Luis Enrique explica su altercado con un fan en Suecia y defiende a Eric García: "Está brillante"

Luis Enrique reafirmó su confianza en España de cara a la clasificación para el Mundial de Catar 2022. El seleccionador nacional analizó en rueda de prensa el duelo ante Georgia y la derrota cosechada en la primera jornada del parón ante Suecia. Además de mostrar su optimismo respecto al rendimiento del equipo, el técnico cargó contra la prensa.

El entrenador de la Selección destacó la falta de apoyo por parte de los medios y desveló que en el último año ningún periodista le ha contactado por teléfono. Un momento de ligera tensión en la sala de prensa que el seleccianador tuvo que cortar. Además, explicó que su peineta en el campo de Suecia se debió a la "violencia verbal" de un aficionado.

Respecto a lo deportivo, Luis Enrique defendió el rendimiento de Eric García y aseguró que siempre buscan el máximo de goles posibles. Sin embargo, prefirió no fijar ningún esquema fijo en la disposición sobre el terreno de juego y pidió el respaldo de la afición ante Georgia.

Análisis de Suecia

"Hemos analizado el partido en profundidad. Soy más optimista. Esto nos sucede a todos los entrenadores tras resultados adversos y tras ver el partido en una perspectiva adecuada. Hay muchas cosas positivas, hay cosas a corregir como es lógico. No estuve acertado en lo de los duelos. En lo que concierne a lo futbolístico, podríamos haber mejorado las transiciones. Hay errores individuales, de posicionamiento, acierto del rival".

Fallos de España

"Independientemente de los errores individuales o colectivos, no hay una causa por la que perdamos el partido. El acierto de Suecia de cara a gol es destacable. Si repasáis los resultados de selecciones a lo largo de los últimos años, la igualdad reinante en el fútbol hace que sea muy difícil ganar los partidos. Solo hay que mirar nuestro grupo. De cara al partido contra Georgia, volveremos a sufrir. Tenemos como ventaja jugar en casa con nuestro público, que siempre condiciona, y vamos a intentar a hacer un buen partido".

Clasificación

"Ser primeros no depende de nosotros ya. Depende de nosotros estár en el próximo Mundial. Si vamos a la repesca y ganamos nuestros dos partidos estamos en el Mundial. Debemos mirarlo desde el lado positivo. Si miramos la trayectoria de la Selección en los dos últimos campeonatos, España e Italia son las únicas que han estado entre las cuatro mejores. Evidentemente se puede mejorar. De los últimos diez partidos, a excepción del de Suecia, solo habíamos perdido y ante Ucrania después de jugar con selecciones de mucho nivel".

Esquema

"El 4-3-3 es un dibujo que evoluciona cuando estas atacando en función de la jugada. Hay muchas variantes. Por norma, a mí me gusta atacar y el objetivo es marcar los máximos goles posibles. Siempre tomamos riesgos y los jugadores son conscientes".

Peineta en Suecia

"Lo que me resulta muy gracioso es que los profesionales podamos sufrir violencia verbal, pero estéis preocupados de cuál es mi respuesta y no condenéis el acto. Era un insulto, no quiero entrar en especificaciones porque no me interesa. Voy a pasarlo por alto. Estoy acostumbrado a ellos. Lo curioso es que interese la respuesta de la persona que sufre la violencia y que no condenéis el hecho en sí".

Apoyo del público

"Vamos a poner el foco en lo positivo. Lo que sí le diría a la afición es que son un apoyo vital. Jugar con público a favor influye mucho más. Yo me equivocaré en la elección de jugadores, pero es algo que forma parte de mi profesión y acepto. Puedo ser la persona junto a mi staff que más tiempo analiza mi selección del mundo. Vosotros trabajáis mejor si las personas te apoyan y nosotros esperamos que la afición lo haga. Sobre todo si hay dificultades. Las aficiones te tienen que apoyar cuando vas perdiendo o necesitas marcar un gol".

Eric García

"Eric García ha empezado la temporada de manera brillante. Jugó muy poco la temporada pasada por su situación contractual. Cuando comienza la temporada está en perfecto estado. Sufrimos en las transiciones, pero también sufrió Laporte. Estoy encantado de su rendimiento y de cómo está actuado".

Goles

"Cada partido estamos convencidos de que jugamos a marcar el mayor número de goles posibles. No hace falta recalcarlo. Es una situación que se produce cada partido. Contra Alemania lo visteis".

Relación con la prensa

"Yo no tengo representante, tengo a mi asesor que es una persona que forma ya parte de mi familia desde que llegué a Madrid. No se dedica a buscarme equipos. Pero con los informes que me hacéis vosotros, siento ese cariño, no voy a tener problema en ningún momento por estar evaluado y tener equipo. Estoy más que acostumbrado. No os doy lo que os gustaría que os diera, no soy gilipollas. Sé lo que puedo esperar de vosotros y vosotros de mí. En los últimos 365 días no he tenido la llamada de ningún periodista. Eso significa que la relación funciona, que siga todo como sigue".

