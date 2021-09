Carlos Sainz: "Me siento en el top, en el mejor momento de mi carrera"

Este fin de semana se celebra el Gran Premio de los Países Bajos. Antes de la carrera en el circuito de Zandvoort, Carlos Sainz ha hablado ante los medios. El piloto español ha asegurado que se encuentra "en el mejor momento de su carrera", pero que todavía tiene "mucho que hacer" en la Fórmula 1.

El madrileño vive su primera temporada en Ferrari. En este momento es sexto en la clasificación del Mundial de pilotos de la F1 con 165 puntos. Su compañero, el monegasco Charles Leclerc, ocupa la séptima posición de la tabla con 82 puntos. Pero Carlos Sainz quiere más.

Con motivo de su 27º cumpleaños, en la escudería Ferrari le hicieron una sorpresa y en esta ha confesado que se siente "en el top". "Sí, me siento en el top, en el mejor momento de mi carrera, aunque me siento más cerca de los 30 que de los 20. Pero con mucho que hacer todavía en la Fórmula 1", ha asegurado.

Carlos Sainz, en rueda de prensa Reuters

Hace unos días, llegó a asegurar que no le importaría compartir equipo con Fernando Alonso. Carlos Sainz no le tiene miedo a nada y sabe que tiene las cualidades necesarias para estar entre los pilotos que luchen por el campeonato del mundo. Pero para ello, Ferrari debe dar un paso adelante.

GP de Países Bajos

Las actualizaciones del circuito de Zandvoort provocan que muchos no hayan pisado el trazado hasta ahora. Y sobre ello ha hablado Sainz: "Es un circuito muy diferente, distinto a lo que estamos habituado, con más vueltas extra en el simulador de lo habitual y con un público bastante especial también, a ver si lo pasamos bien".

"Está muy bien volver, hay muchos fans, muy veloz en muchas curvas cuando nuestro fuerte son las lentas y muy estrecho, con el que será un verdadero desafío intentar adelantamientos", ha continuado el español. Además, no se ha olvidado de lo sucedido en Spa: "Queremos recuperar la forma porque no nos gustó nada lo que vimos en Bélgica, no tuvimos ritmo tanto en seco como en agua".

Adiós de Räikkönen

Por último, se ha referido a una de las noticias que ha conmocionado al Gran Circo en las últimas horas. Kimi Räikkönen ha anunciado su retirada de la F1 a los 41 años. Carlos Sainz le ha dedicado unas bonitas palabras: "Tengo una gran admiración por él, hizo más grande la F1 y sin él la F1 no habría sido lo mismo en los últimos 20 años. Ahora tendrá más tiempo para disfrutar con su estupenda familia".

