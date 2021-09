Verstappen, leña al fuego con Hamilton: "Algunos aficionados le abuchearán en Países Bajos"

La Fórmula 1 se acerca a una de las carreras más calientes de la temporada, la que se celebrará en Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, en la casa de Max Verstappen y en plena lucha con Lewis Hamilton por el título mundial. Y todo, después del episodio vivido en el Gran Premio de Silverstone, el cual sigue estando vivo en el ambiente.

Allí, Hamilton y Verstappen tuvieron un importante toque que provocó que el neerlandés terminara contra el muro de manera violenta y con el británico ganando la carrera incluso a pesar de haber sido sancionado fruto de su superioridad con el resto de rivales. Por eso, muchos piensan que al piloto inglés de Mercedes le van a estar esperando en la tierra de su gran rival.

Y sorprendentemente, Verstappen no ha querido rebajar esa tensión que se podría hacer patente y que muchos esperan en el trazado de Países Bajos. El corredor del equipo Red Bull, amparado en la excusa de que nadie le hará caso diga lo que diga, no se ha preocupado de intentar que haya un buen recibimiento, al menos cordial, hacia un contrincante que también se estará jugando la vida en cada curva.

Verstappen y Hamilton pelean por la posición en Imola Reuters

"Bueno, yo lo veo así: sabes que cuando vas a un partido de fútbol y estás en casa, el rival será abucheado en algún momento. No depende del club local el ir a los altavoces y decir, 'chicos, no podéis abuchear', porque naturalmente sucederá. Son muy apasionados y apoyarán a su equipo local".

Verstappe reiteraba una vez más su planteamiento y seguía echando balones fuera con una despreocupación muy llamativa: "No creo que dependa de mí decir: 'chicos, no podéis abuchear' porque yo no soy ellos y tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo en la pista. Pero estoy seguro de que la mayoría de ellos están aquí sólo para ver gran fin de semana de carreras".

Lejos de quitar hierro al asunto, 'Mad Max' echa más leña a uno de los fuegos más candentes de la Fórmula 1: "Por supuesto, algunos de ellos abuchearán, pero no puedo decidir por ellos. Puedo decir 'No puedes hacer esto', pero ¿de verdad me van a escuchar? Sólo espero que tengan un buen fin de semana".

Verstappen, en el GP de Bélgica EFE

Las motivaciones de Max

A pesar de esto, el segundo clasificado del Mundial que no pudo arrebatar e liderato a Hamilton en la bochornosa carrera de Spa en la que solo se dieron un par de vueltas, asegura que no será para él una motivación si eso sucede: "Sería malo si eso me diera a mí un impulso adicional. Siempre que no afecte a Lewis, supongo que eso es lo que quieres escuchar, ¿verdad? Eso es lo más importante".

Finalmente, Verstappen quiso atajar y buscar una salida para no seguir alimentando una polémica que promete acompañar paralelamente a toda la lucha por el título que se producirá hasta las últimas pruebas del campeonato: "Lo que espero de todo el fin de semana es que todos lo estén pasando bien y disfruten de ver los coches en la pista y vernos luchar por el mejor resultado posible".

