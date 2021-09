Fernando Alonso y sus buenas vibraciones en Zandvoort: "Tenemos que ser optimistas aquí"

Fernando Alonso ha llegado a los Países Bajos con el objetivo de resarcirse del mal fin de semana que tuvo en Spa y que sirvió para rebajar las altas expectativas que habían generado las últimas carreras, en especial el Gran Premio de Hungría, donde su exhibición parando a Lewis Hamilton propició la victoria de su compañero Esteban Ocon.

Sin embargo, en Bélgica, el asturiano no tuvo su mejor día en un complicado sábado que le dejó fuera de la Q3 y que propició que no pudiera estar entre los diez primeros para sumar algún punto en el bochornoso paripé del domingo. Y todo después de haber mostrado un gran ritmo en los entrenamientos libres, colándose incluso en el Top-5.

Por ello, Alonso llega con ganas y con ambición a la carrera en Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, en el territorio de Red Bull en Milton Keynes. El español nunca ha corrido ahí y espera tener un gran estreno, por eso lleva varios días reconociendo el nuevo trazado con el objetivo de adaptarse cuanto antes.

Fernando Alonso reconociendo el circuito de Zandvoort en Países Bajos Alpine F1 Team

Fernando ha completo la vuelta a pie, analizando cada curva y cada detalle junto al resto de su equipo, y ha podido conocerlo de manera virtual en el simulador, por lo que algunas referencias ya tiene. Pero sabe que será un fin de semana difícil, aunque apasionante, porque el Alpine puede llegar a adaptarse bien al trazado neerlandés.

"Una pista difícil, no hay espacio para el error y las curvas son de alta velocidad. Los muros están cerca así que será un fin de semana muy exigente para cualquiera. Los F1 no están hechos para esta inclinación por la construcción de su suelo, aprenderemos cosas este fin de semana". Fernando hablaba así de la última y polémica curva del trazado que tiene un gran peralte para lo que los Fórmula 1 pueden soportar.

El asturiano asegura que tienen que tener fe en un buen resultado porque el circuito se puede adaptar bien al A521: "Tenemos que ser optimistas este fin de semana. Realistas también, porque hasta cuando somos optimistas nuestro objetivo no cambia mucho, estar el sábado en Q3 y el domingo en los puntos. Si comparamos este recorrido es similar a Budapest o Barcelona, en los que el Alpine iba bien".

Fernando Alonso en su Alpine A521 Alpine F1 Team

Reconocimiento a Kimi Raikkonen

Por último, Fernando habló sobre la noticia de la semana en el 'Gran Circo', la retirada de Kimi Raikkonen a sus 41 años: "Siempre limpio y respetuoso, también duro pero de la vieja escuela, sin trucos. En ese sentido le echaré de menos porque sabías que podías confiar en Kimi cuando ibas rueda a rueda, porque nunca te pondría en peligro. Era un rival limpio".

"No mucho, no le conozco lo suficiente como para tener una opinión. Sabemos que Kimi es especial, tímido, yo fui su compañero en 2014, en Ferrari, pero ese año no tuvimos la ocasión de conocernos más que ahora". "Pero siempre habrá veinte pilotos, cambiarán los órdenes y en algún momento nos iremos. Es su decisión, tiene una carrera increíble y disfrutó de su tiempo aquí. Le deseo lo mejor para el futuro".

