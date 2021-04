"Es increíble que Fernando Alonso siga en la Fórmula 1 con este nivel"

Se acerca el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1. El circuito de Portimao acogerá la siguiente prueba del Gran Circo y Fernando Alonso, pese al tímido estreno de Alpine, seguirá siendo una de las grandes atracciones. Sobre él ha hablado el mejor piloto portugués que ha pasado por el Mundial, Tiago Monteiro. A sus 44 años compite en el Mundial de turismos.

Monteiro, que recordó haber competido contra Fernando Alonso en las 500 Millas de Indianápolis virtuales del confinamiento, analizó en AS el regreso de Alonso: "Es increíble que siga ahí, tan competitivo, pero no me sorprende porque es un piloto con una motivación enorme, muy determinado, muy agresivo. No me sorprende que haya vuelto con este nivel".

El portugués también habló del otro español en la parrilla: "Sobre Carlos -Sainz-, quizás está en una situación un poco difícil porque llega a un equipo como Ferrari, pero no en un periodo ganador, con mucho trabajo por delante para la escudería", explicó.

Tiago Monteiro Reuters

Alejado del Gran Circo, Monteiro reconoce que esta tempora ha vuelto a seguir la Fórmula 1: "Durante diez temporadas fui comentarista de televisión y terminé un poco cansado. El año pasado no lo seguí mucho, pero esta temporada sí he visto las dos carreras y me parece más interesante. Red Bull está mucho mejor, parece que han encontrado algo para acercarse. McLaren también está ahí. No será fácil para para Mercedes mantener su dominio, así que mucho mejor para quienes lo vemos desde fuera. No es bueno para el deporte que haya un equipo tan dominante", dijo.

Vuelta a Portugal

Ahora la Fórmula 1 vuelve a su país y el ex de Jordan y Midland comentó lo que espera de la segunda edición del Gran Premio de Portugal: "El año pasado asistí y había cerca de 30.000 aficionados. Este año no será posible tener a los fans, pero para Portugal es muy importante contar con este evento. El circuito es muy bueno, muy técnico, diferente de lo que estamos acostumbrados. A todos los pilotos les gustó mucho y el espectáculo en televisión también fue bueno. Esto sitúa a Portugal en el mapa, es una inversión que el país debe hacer para impulsar el turismo. Tendrá buenos resultados", analizó.

[Más información: El mensaje optimista de Fernando Alonso para la carrera de Portimao]