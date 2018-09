Ricciardo da la razón del descalabro de Vettel con Ferrari

Daniel Ricciardo y Sebastian Vettel fueron compañeros de equipo en el año 2014 con Red Bull. El australiano, actual piloto de la compañía, fue tercero en aquel campeonato tras Lewis Hamilton, quien quedó primero, y Nico Rosberg, en segunda posición. Ricciardo obtuvo 238 puntos ante los 167 del corredor alemán, el cual terminó sexto.

Sobre este último declaró que "en realidad yo nunca pensé que fuera bueno", obviamente en tono de broma. "Creo que yo podría manejar esa presión, pero hasta que no esté en esa situación no puedo decir que esté haciendo algo mal. Quizá debería estar acostumbrado, pero es cierto que ganó los títulos con otro equipo, pero tal vez Ferrari es una organización diferente a Red Bull, y hay otras presiones en la escudería italiana, tal vez eso le pone más peso sobre los hombros. Todos somos humanos", declaraba sobre Vettel.

También tuvo unas palabras para el actual rival del alemán, el piloto británico, Hamilton. "Ha estado genial todo el año, impresionante, pilota mejor que nunca. Seb ha tenido grandes carreras y muy buenos momentos, pero también más altibajos", señalaba.

Alaba el trabajo de Hamilton

Acerca de quién ganará, admitió que "Lewis ha hecho un muy buen trabajo durante todo el año, si el campeonato terminara ahora sería el que ha hecho lo que se debe hacer para ganar". Sin embargo, anunciaba que el corredor de Reino Unido "este fin de semana podría chocar en la clasificación y luego completar un fin de semana terrible", añadiendo que no sabe lo que puede suceder, ya que pueden pasar muchas cosas.

Asimismo, piensa que el cuatro veces campeón del mundo, Vettel, vive algo nuevo en su carrera, la presión de ganar con Ferrari. "Realmente es complicado para mí comentar porque he ganado carreras y he lidiado con la presión, pero nunca he lidiado con la presión de pelear por un campeonato mundial y estar mano a mano. Ha ganado campeonatos antes y es un poco sorprendente, debido a que uno piensa que ha estado en ese lugar y que debería estar acostumbrado" a esa presión.