Fernando Alonso: "En Alpine sobraba y en Aston Martin me han recibido con los brazos abiertos"

La Fórmula 1 ha regresado tras el parón veraniego con el Gran Premio de Bélgica, uno de esos que están afectados por la persecución que existe sobre los circuitos clásicos del calendario. De momento, ya se han celebrado los primeros entrenamientos libres. Sin embargo, el protagonismo en las primeras horas no ha estado sobre la pista. Ha estado fuera.

Especialmente en la figura de Fernando Alonso, quien ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar cómo se produjo su salida de Alpine y su fichaje por Aston Martin en mitad de la retirada de Vettel y las polémicas de Oscar Piastri. El asturiano ha sido el nombre a seguir durante estas semanas en las que parece que ha seguido habiendo carreras.

Y Alonso no se ha mordido la lengua y ha respondido a todo. Ha empezado por reconocer que probablemente Otmar Szafnauer no se equivocaba al afirmar que nadie le había contado nada de los movimientos, pero que la responsabilidad no era suya: "Me alegra esta pregunta. Es cierto, Otmar probablemente no sabía nada. Pero informé al presidente, Luca de Meo, a Laurent Rossi mis mecánicos, a mi equipo".

"Todos los que estaban involucrados en las negociaciones lo sabían antes del anuncio. Otmar no estaba en las negociaciones, quizás Luca de Meo o Laurent Rossi no le avisaron. Pero lo sabían todos, incluidos mis mecánicos". Explica también que no sale mal de Alpine porque para él sigue siendo un grupo muy especial.

Fernando Alonso, en Spa EFE

Sin rencor con Alpine

"Es como mi familia. Primero estuve en Renault y luego en Alpine, que me dio la oportunidad de volver a la F1. Yo no veía confianza en el futuro y decidí buscar otro camino y de paso dejar sitio a un gran valor joven como es Oscar Piastri. Mi decisión me parecía una clara situación de win-win".

Alonso aprovecha también para negar la existencia de una conspiración. Ni él se unió a Mark Webber ni pretendió organizar una gran trama relacionando el futuro de Piastri con el suyo: "Lo leí, pero no me gustó ver eso de conspiración. Yo tomé mi decisión y la expliqué. Durante varios meses he hablado con el equipo para extender el contrato, pero no pasó nada, no se concretaba en nada oficialmente".

"Aston me llamó cuando Sebastian se retiró, pero si no se retira, este movimiento no habría pasado. Lo que sucedió después, con Oscar, es completamente independiente. Le deseo lo mejor a Oscar, tiene mucho talento, también a Alpine. Que será mi equipo este año y siempre en mi corazón. Hemos logrado cosas impensables juntos y volví a este deporte gracias a ellos. Solo puedo desearles lo mejor".

Aprovechó también para negar la posibilidad de que Flavio Briatore tuviera algo que ver con la operación: "Leí que Briatore había estado en las negociaciones, pero nada de eso. Estuvo otras veces y ha estado en el paddock este año para negociar cosas con Domenicali y la F1, nada relacionado conmigo".

Flavio Briatore y Fernando Alonso Instagram

Así fue su fichaje

Y así se produjo todo: "Lo firmé el lunes por la mañana y luego avisé a mi equipo antes del comunicado. Es un nuevo proyecto, con nuevo talento llegado de Mercedes y Red Bull y casi con 10 minutos bastaron". No se moja eso sí al hablar sobre el futuro de Piastri: "Es difícil hacer algún comentario. Creo que a todos los que estamos aquí nos ha sorprendido bastante.

"No tengo problema en decir que todo empezó cuando Sebastian Vettel anunció su retirada. Aston esperaba la decisión, estaban contentos con 'Seb' si quería seguir un año más, pero decidió parar y llamaron a algunos pilotos en los que estaban interesados. Yo era uno de ellos, todavía estaba disponible y hablamos de las condiciones que esperaba, de lo que ellos esperaban de mí, nos pusimos de acuerdo muy rápido, cumplimos con todas nuestras peticiones y firmamos el lunes por la mañana. Decidimos anunciarlo muy rápido, antes de cualquier filtración

Por último, ha dejado eso sí algunos dardos hacia Alpine evidenciando las diferencias que había con ellos: "Nos movíamos en cosas diferentes y no teníamos una coincidencia en lo principal. No es solo la duración, también la confianza que sientes, que te sientas querido en un sitio, que no sea una cosa temporal. Siempre tuve una sensación extraña en Alpine y lo lógico era irme a Aston Martin".

"Nunca escondí que estaba contento con los progresos del coche y el equipo, por todo lo que hemos logrado en la historia. Pero era un movimiento lógico, Aston confiaba en mis capacidades en la pista y fuera para hacer caminar el proyecto, y querían tenerme. Cuando en un sitio tienes la sensación de que sobras y en otro te reciben con los brazos abiertos, la decisión es más sencilla".

