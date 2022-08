Fernando Alonso: "Todo Alpine, salvo Szafnauer, supo mi decisión antes del comunicado"

Arranca caliente el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. A la vuelta de las vacaciones, el morbo estaba puesto sobre Fernando Alonso tras su fichaje por Aston Martin para 2023. No decepcionó el asturiano, que explicó con pelos y señales cómo se fraguó su cambio de equipo para la próxima temporada.

El ruido en Spa ha empezado sin que hayan arrancado los motores. La aparición de Alonso ante los micrófonos no defraudó y sus declaraciones dejaron un claro señalado en Alpine: Otmar Szafnauer. El director del equipo francés fue el último en enterarse del adiós de Fernando, representando así la fría relación entre ambos.

"Toda la cúpula de Alpine y de Renault, excepto Otmar, supo de mi decisión antes del comunicado del lunes. Estuvimos en el centro de las noticias dos o tres días, luego cambio, hubo más".

️ @alo_oficial: "Sentí que era un buen proyecto para el futuro, estamos muy contentos de poder unirnos"#BelgicaDAZNF1 pic.twitter.com/dUgAfOMj1E — DAZN España (@DAZN_ES) August 25, 2022

Alonso profundizó en la gestión de su adiós dentro de Alpine: "Con Alpine no nos pusimos de acuerdo con la duración del contrato y también se trata de que uno se sienta querido en el equipo. Aston Martin me pareció la decisión correcta, han demostrado que me quieren mucho. Es cierto que Otmar no sabía nada, pero antes del anunció advertí a Laurent Rossi, Luca de Meo, mis mecánicos e ingenieros. Otmar no estuvo en las negociaciones y los demás fueron avisados".

Según la versión del piloto español, su fichaje por Aston Martin se fraguó de forma exprés y llegó precipitado por la marcha de Vettel: "Recibí una llamada de Aston Martin tras el anuncio de la retirada de Sebastian. El proyecto es muy atractivo, con grandes inversiones y nuevas incorporaciones, la fábrica nueva también está en construcción, podemos crecer juntos. Como en cualquier decisión, hay riesgos, nadie tiene una bola de cristal. No importa acabar decimotercero o mejor, o ganas o no lo haces".

️ @alo_oficial: "Dentro de las posibilidades que tenía para el año que viene, creo que esta era la correcta"#BelgicaDAZNF1 pic.twitter.com/wVquq0IoSh — DAZN España (@DAZN_ES) August 25, 2022

Y añadió: "Aston Martin empezó a llamar por teléfono a varios pilotos que les interesaban y yo era uno de ellos. Discutimos diferentes aspectos y firmamos el lunes por la mañana. Sin Aston Martin, habría sido feliz de continuar con Alpine, los considero mi familia y es un equipo con el que he ganado mucho", ha expresado Alonso para concluir.

