El jefe de Aston Martin, sobre la jerarquía de Alonso: "No habrá un número uno"

Está siendo un verano de muchas noticias y movimientos en la Fórmula 1 y, seguramente, el mayor bombazo fue saber que Alonso no renovaría con Alpine y que a partir de 2023 correrá para Aston Martin. Ahora, varias semanas después de confirmarse la notica, Mike Krack, director del equipo, ha hablado en la web de la escudería sobre la llegada del español.

"Siempre nos enfocamos en Sebastian Vettel, pero presionamos para obtener una respuesta de él antes de las vacaciones de verano, porque cuanto más duran esas discusiones, más problemas tienes. La pelota realmente empezó a rodar el miércoles por la tarde antes del Gran Premio de Hungría, cuando 'Seb' confirmó sus planes y nos dijo que quería retirarse. Nos comunicamos formalmente con Fernando más tarde al día siguiente. Unos días después, el trato estaba cerrado", cuenta Krack.

En lo que respecta a Alonso, su nuevo jefe afirma que "está totalmente centrado en las carreras. Está decidido a rendir y competir al más alto nivel y ve a Aston Martin F1 como el equipo que le permitirá hacerlo. Fernando ve el potencial del equipo (las nuevas instalaciones que estamos construyendo, la gente que estamos contratando, la inversión que se está haciendo, los pasos que está dando la marca Aston Martin...) y lo ve como una oportunidad. Aston Martin F1 es la mejor oportunidad para que logre lo que ambiciona conseguir".

Fernando Alonso atiende a los fans antes un Gran Premio Europa Press

Una de las dudas que surge es si el bicampeón del mundo será quien lleve la batuta sobre el asfalto. "No. Fernando y Lance (Stroll) tendrán el mismo estatus. Fernando no pidió nada de eso. Se ha hablado en los medios de comunicación de que le han ofrecido cosas como el estatus de número 1 y un gran salario, pero les puedo asegurar que Fernando no lo está haciendo ni por el estatus, ni por el sueldo".

"Por supuesto, el paquete que tiene que ser acorde con un piloto del calibre y la experiencia de Fernando, pero la velocidad con la que se hizo el acuerdo te deja claro que el salario y otros detalles del trato no fueron los principales motivadores para Fernando. Él mismo lo dijo antes del parón estival: cuando ambas partes quieren ponerse de acuerdo en algo, sólo se necesitan 10 minutos. Lo que convenció a Fernando es la oportunidad de ser parte de un equipo que está progresando y donde puede tener un impacto real", añade el director de Aston Martin.

[Presión para Fernando Alonso tras su fichaje por Aston Martin: "Ya ha cometido errores antes"]

Además, indica que no ve la edad de Alonso como un problema: "Para mí, no cambia nada. Debería ser juzgado por su velocidad y rendimiento en la pista, y está claro que es tan bueno como siempre. No descartaría la posibilidad de que nos queden muchos años juntos, si podemos hacer los progresos que necesitamos con la competitividad del coche. Tuvimos un rendimiento inferior como equipo la temporada pasada y esta temporada; sabemos que debemos entregar un coche ganador".

Un coche ganador

Sobre las dudas del rendimiento del monoplaza, Krack es claro: "Lo más importante es ser transparente y honesto; Fernando es muy directo. Pero también es importante recordar que los pilotos como Fernando sólo han logrado lo que tienen porque siguen haciendo preguntas, siguen presionando, siguen queriendo más. Estaría preocupado, y decepcionado, si él no fuera así".

Krack asegura que no será fácil manejar a Alonso. "Nos desafiará y presionará constantemente para obtener más, esa es la naturaleza de un verdadero campeón, pero podemos estar seguros de que sacará el máximo provecho del coche. Si queremos crecer y convertirnos en un equipo 'top', tenemos que ser capaces de manejar este tipo de personajes. Fernando es exactamente lo que necesitamos".

Sigue los temas que te interesan