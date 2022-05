La F1 reinventa su negocio: ganancias millonarias con GPs lujosos, subidas de ingresos y el fin de la Covid

La Fórmula 1 es un negocio donde predomina el motor, la ingeniería y la aerodinámica, pero también el dinero. Si no hay potentes ingresos no se pueden hacer mejores coches, no se puede dar un mayor espectáculo y pierde, además de su interés, su rentabilidad. Ese es uno de los grandes pilares que siguen sosteniendo a uno de los universos más atractivos que tiene el deporte hoy en día.

El 2021 no fue un año especialmente positivo para la Fórmula 1. Como para casi nadie por otro lado. Sin embargo, lo necesario era dar la vuelta a esa situación en el 2022 para retomar la senda del éxito que se había marcado antes de la pandemia. A juicio por los datos publicados por Liberty Media, de momento parece que lo están consiguiendo.

La empresa que posee los derechos sobre el 'Gran Circo' ha hecho públicos sus datos económicos del primer trimestre del 2022. Dentro de ellos hay un apartado que hace referencia a la situación económica de la propia Fórmula 1, un negocio que de enero a marzo se mueve poco. O eso parece. A pesar de que la competición no empieza hasta precisamente ese mes de marzo, ya se producen hechos importantes que pueden marcar de lleno cómo se desarrolle todo el año.

Y los datos que se han obtenido en el primer trimestre del 2022 auguran un buen año para el 'Gran Circo'. Pero no solo eso. También empiezan a demostrar que el plan puesto en marcha por Stefano Domenicali y compañía empieza a dar sus frutos. Esa gran expansión a nuevos países con cada vez más carreras y la atracción de cada vez más lujo está llevando a la Fórmula 1 a su mejor momento económico después de una pandemia que ha provocado un desastre generalizado a la humanidad.

Los resultados de enero-marzo

Liberty Media ha publicado los buenos datos económicos que ha tenido la empresa en estos primeros meses del año y, en particular, los que ha tenido la Fórmula 1, un negocio que venía de ingresar un total de 180 millones de dólares en el primer trimestre del año 2021. Aquel curso estuvo golpeado muy de cerca por la pandemia y ahora, la situación se ha relajado notablemente. Eso ha permitido doblar la cifra de ingresos hasta los 360 'kilos' que ya ha obtenido el negocio que dirige Stefano Domenicali.

Esos ingresos se dividen en dos grupos. El primero de ellos son los primarios, que corresponden a los ingresos por promoción de carreras, los derechos de los medios de comunicación y los derechos de patrocinio. Estos pasaron de ser 159 a 287 en 2022, un incremento del 81%. En segunda instancia están otro grupo que podría considerarse como secundarios, los cuales crecieron también de 21 a 73.

Este crecimiento de ingresos está provocado por varios motivos, pero uno de los más importantes es que en 2021 solo se produjo un Gran Premio en este periodo mientras que en 2022 fueron dos las carreras celebradas, Bahréin y Arabia Saudí. Otra de las razones de peso fue el efecto de la pandemia, también presente en la existencia de mayores pruebas en el calendario.

Durante la primera mitad de la temporada de 2021, hubo fuertes restricciones para la entrada de público, algo que no ha habido en este 2022 más allá de unas medidas sanitarias mínimas que ya están desapareciendo. Además, durante esos seis primeros meses de 2021, tampoco estuvo activo el servicio Paddock Club, el cual reporta importantes ganancias a la Fórmula 1 en cada circuito.

La Fórmula 1 ha aumentado sus ingresos, pero también sus gastos, a pesar de que el balance ha arrojado un resultado positivo de 34 millones de dólares. Los gastos totales en este inicio de curso han sido de un total de 326 millones de dólares por los 210 que hubo en ese primer trimestre de 2021. El hecho de que hubiera más carreras, por ejemplo, ha provocado que Liberty Media haya tenido que aumentar sus pagos a los equipos que forman el campeonato, cuantía que ha subido de los 44 'kilos' del 2021 a los 100 de este curso.

Y así con otra serie de partidas. Sin embargo, mientras el primer trimestre del 2021 dejó pérdidas de 33 millones de dólares, este ha dejado ingresos por valor de 34 'kilos'. Una diferencia notable y que ha sido celebrada por parte de Liberty Media y de la propia Fórmula 1 con Stefano Domenicali a la cabeza.

El nuevo modelo convence

La Fórmula 1 lleva varios años intentando remodelar su estilo de negocio para hacerlo todavía más potente y más solvente. Con estos primeros resultados se prevé que la temporada sea un completo éxito al quedar todavía muchas carreras y al ir recuperando la totalidad de los aforos de todos los circuitos según va remitiendo los efectos de la pandemia de la Covid-19. Por ello, la previsión es que estas cifran sigan mejorando.

En paralelo a estos resultados, Liberty Media ha sacado pecho también por otros éxitos que han conseguido y que se han apuntado a esa gran lista de triunfos que justifican su buena salud económica después de tiempos difíciles. Algunos son los anuncios de nuevos patrocinios con marcas como Salesforce, MSC Cruises o Lenovo.

Otro gran triunfo para la administración ha sido la ampliación del contrato de vinculación con el circuito de Imola hasta la temporada 2025 y la prorrogación de los acuerdos de transmisión con compañías tan potentes como Foxtel Group en Australia y Canal+ en Francia. Una lista de buenas noticias que ha ido haciendo granero para el 'Gran Circo'.

Sin embargo, lo que realmente enorgullece al equipo de dirección de la Fórmula 1 es que su visión empresarial sigue dando resultado. Por ahí pasa la ampliación, año tras año, de un calendario que se va masificando camino de tener más de una carrera por cada dos semanas de año. Un viejo anhelo de Stefano Domenicali y que le gustaría cumplir con el paso del tiempo. Todavía parece lejos ese reto de llegar a las 30 carreras, pero todo se andará. De momento, este año ya hay programadas 22 y se busca sustituto para el Gran Premio de Rusia, suspendido por la situación de guerra entre el gobierno de Vladímir Putin y Ucrania.

La Fórmula 1 quiere tener cada vez más carreras y cada vez más repartidas por todo el mundo. Por ello, celebra el poder anunciar que en 2023 habrá un Gran Premio en Las Vegas como el que estos días se está estrenando en Miami. La expansión por América y Estados Unidos es clave para el negocio de la Fórmula 1 ya que es un territorio donde hay mucho margen de mejora. Por ello, aparece también en el horizonte la organización de una carrera en Cancún.

Estos últimos circuitos que se están añadiendo, y que se podrían añadir, se acercan todos a la misma línea: trazados espectaculares, modernos, exclusivos y de mucho lujo. La multiplicación de la mística de Mónaco a golpe de talonario por todo el planeta. Para el futuro quedan planes como los de llegar a regiones como el continente africano o la India.

Y por último, la Fórmula 1 celebra con gran emoción la posibilidad de que los efectos de la pandemia vayan remitiendo en todo el mundo. Eso es básico para recuperar la salud del calendario y para poder llegar de nuevo a todos los rincones del planeta, sin limitación de aforo y, por ende, de recaudación. De momento, la fórmula de Liberty Media funciona y las cuentas salen mientras el 'Gran Circo' se ha convertido en un producto hasta cinematográfico, como demuestra la serie Drive to Survive que tanto está haciendo por generar afición en partes del mundo que no había seguido la F1 hasta ahora.

