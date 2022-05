Leclerc le quita a Carlos Sainz la primera pole de su carrera en el GP de Miami: Fernando Alonso, 11º

Carlos Sainz se ha quedado a un suspiro de conseguir la primera pole position de su carrera profesional en la Fórmula 1. En el estreno del Gran Premio de Miami, Ferrari se ha llevado la palma marcando los dos mejores tiempos en la sesión de clasificación de este sábado. Charles Leclerc ha sido el más rápido tras cuajar una vuelta estratosférica seguido de su compañero de equipo.

El madrileño rozó la posibilidad de ganarse esa primera posición de salida en la carrera del domingo al terminar solo una décima por detrás de Leclerc. Sin embargo, la igualdad fue máxima y Verstappen también se quedó a un suspiro de ambos. 'Checo' Pérez cierra la pelea entre los grandes con el cuarto mejor crono. Fernando Alonso, que no pudo entrar en la Q3, partirá desde la undécima plaza mientras que su compañero Esteban Ocon saldrá último al no poder rodar por culpa de un accidente sufrido en los libres 3.

Circuito de nuevo, pero el guion de siempre en la Fórmula 1. Al menos en cuanto a lo que esta temporada se refiere. Leclerc no ha tenido piedad de ninguno de sus rivales y entre su talento y una pizca de suerte ha conseguido firmar una nueva pole y responder así al avance que parecía haber hecho Red Bull en Imola.

El monegasco marcó la mejor vuelta de la sesión y Carlos, que venía justo por detrás calcando sus registros, se quedó a tan solo una décima de haberle dado al motor español un día histórico. Al menos consiguió volver a la primera línea de salida y tendrá una oportunidad de oro de sumar su primera victoria. Sin embargo, habrá que ver cómo se gestionan las órdenes de equipo y si el madrileño es capaz de parar a Verstappen.

Por detrás, el neerlandés se quedó también a milésimas de Sainz y tendrá a 'Checo' Pérez cubriéndole las espaldas para que nada ni nadie pueda molestar a los gallos del Mundial en su lucha por la victoria. El mexicano tiene difícil repetir el podio conseguido en Italia, pero sin duda que pondrá toda la carne en el asador en una batalla de escuderías que promete dar mucho juego en los boxes.

Fuera de Red Bull y Ferrari, lo cierto es que la clasificación del Gran Premio de Miami sí dejó notas bastante sorprendentes. La primera es el gran resultado conseguido una vez más por Valtteri Bottas. El finlandés no solo sigue demostrando que el Alfa Romeo corre y mucho, si no que además está siendo la temporada de su reivindicación. Clasificó en quinta posición, justo por delante de quien ha sido su compañero de equipo en estos últimos años, Lewis Hamilton. A pesar de esa derrota moral del británico, lo cierto es que no se podrá quejar teniendo en cuenta el mal año de Mercedes.

Además, supone un resultado muy positivo para ambos ya que Zhou, compañero de Bottas, no consiguió pasar de la Q1 mientras que Russell, quien se encuentra al otro lado del garaje de Hamilton en la escudería germana, se quedó fuera de la Q3. Primera muestra de luz del heptacampeón tras el podio cosechado en el debut de Bahréin.

Séptimo fue Pierre Gasly que firmó una excelente clasificación y que superó a un decepcionante Lando Norris. Los McLaren estuvieron en la lucha con Ferrari y Red Bull durante toda la sesión, pero pincharon al final. Sorpresa mayúscula la de Yuki Tsunoda, que saldrá noveno y la de Lance Stroll, que partirá desde el décimo puesto.

Fernando Alonso, muy molesto

Justo uno por detrás saldrá Fernando Alonso. No fue el día del asturiano o, mejor dicho, la vuelta. Como él mismo ha reconocido, venía mejorando en el primer sector en seis décimas su tiempo, lo que le hubiera dado para avanzar a la Q3, pero el Ferrari de Carlos Sainz casi parado en el sector dos le hizo perder medio segundo y con ello todas sus opciones de avanzar. Aún así, se quedó a solo 32 milésimas de Stroll.

Muy cerca del pase se quedaron también, Russell y Vettel, ambos a menos de una décima del crono establecido por el piloto canadiense. Junto a ellos se quedó fuera otro gallo, Daniel Ricciardo, que confirmó la caída de McLaren. Buena jornada para Mick Schumacher que fue 15º, pero sobre todo por superar a su compañero Kevin Magnussen, la gran revelación de la temporada. El danés no pudo pasar de la Q1 al igual que Zhou, los Williams de Albon y Latifi y el Alpine de Esteban Ocon, que no dio ni una sola vuelta tras el accidente sufrido en los Libres 1.

