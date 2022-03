Así fue el accidente de Marc Márquez que le dejó fuera del Gran Premio de Indonesia de MotoGP

Marc Márquez se quedó fuera del Gran Premio de Indonesia de MotoGP después de ser declarado 'no apto'. Siguiendo el protocolo del campeonato, el piloto español no pudo tomar la salida en el circuito Mandalika. El de Cervera sufrió una nueva caída, la cuarta del fin de semana en el 'warm up'.

El piloto salió catalpultado de su moto en la curva siete del trazado. No hubo que lamentar lesión alguna, pero el fuerte golpe sufrido en la cabeza le lleva a tener que guardar reposo entre doce y 24 horas. El '93' fue diagnosticado con un politraumatismo, además de un traumatismo cráneo-encefálico.

"Marc está bien. Tuvo una caída de alta energía. Lo hemos derivado al hospital. Le hicimos varias pruebas, que fueron negativas. Al requerir entre 12 y 24 horas de observación, entre nosotros, el equipo y el piloto hemos decidido que sea 'unfit' (no apto) para correr", informó el doctor Ángel Charte, jefe de los servicios médicos del Mundial.

TREMENDO golpe de Marc Márquez La moto le escupe y sale volando a dos metros



Caída DURÍSIMA de @marcmarquez93 #IndonesianGP #MotoGP pic.twitter.com/rowUc5vN8T — DAZN España (@DAZN_ES) March 20, 2022

El jefe del equipo Honda, Alberto Puig, afirmó que "mandarlo a correr no era lo más inteligente". Y es que no se vio cómodo a Marc Márquez en todo el fin de semana. Hasta cuatro caídas y antes de la última, un amago en ese mismo trazado de Mandalika.

Tiempo para recuperar

Con esta baja inesperada, Marc Márquez deberá esperar casi dos semanas antes de volver a competir. No será hasta entonces cuando el Mundial de MotoGP afronte su siguiente carrera. Será en Argentina, en el circuito de Termas de Río Hondo, y en Estados Unidos, en el circuito de Las Américas (Austin). Tanto uno como otro son del agrado del ocho veces campeón del mundo.

