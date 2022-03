MotoGP llega al nuevo infierno de Mandalika con temperaturas de hasta 65 grados: "Es inhumano"

MotoGP afronta este fin de semana su segunda carrera del curso. Tras el espectacular Gran Premio de Qatar que terminó con la sorprendente victoria de Enea Bastianini, ahora el Mundial llega a Mandalika. Un circuito que los pilotos conocen bien porque en él han disputado parte de los test de pretemporada este invierno.

Sin embargo, las condiciones a las que se enfrentarán ahora serán muy diferentes y eso ha provocado ya importantes críticas dentro de la parrilla. El trazado de Indonesia se enfrenta a unas circunstancias meteorológicas que serán totalmente extremas, con ambientes de entre 44 y 45 grados de temperatura. En el asfalto será mucho peor, ya que llegarán hasta los 65. Esto pondrá en riesgo a los pilotos, a las motos y sobre todo a los neumáticos.

Para acrecentar las dificultades, Michelin, proveedor de gomas del campeonato del mundo, ha decidido rescatar unos compuestos que no se usaban desde 2018 para esta carrera. Un cúmulo de circunstancias y decisiones que han provocado el rotundo enfado de todo el paddock, ya que se enfrentan a una carrera que les pondrá al límite de sus fuerzas y de su resistencia como pilotos.

Pol Espargaró lidera el Gran Premio de Catar por delante de Marc Márquez Honda HRC

Críticas de los pilotos

Joan Mir, piloto de Suzuki y candidato al título, ha sido de los más duros: "El calor es extremo. Será complicado por muchas razones. Tenemos que sobrevivir en este gran premio. Será duro, un reto, pero me gustan los retos". Sin embargo, el catalán no ha sido el único que ha rajado de la situación que se han encontrado en Mandalika y que sufrirán durante todo un fin de semana que promete emoción y drama.

Aleix Espargaró se ha expresado en la misma línea. Ha sido precisamente el de Aprilia el que ha revelado las infernales temperaturas que tendrán durante la segunda prueba del campeonato: "Es inhumano, una locura. Nunca vi esto. No será fácil para las motos y para nuestros cuerpos. Está al límite. Empieza a ser peligroso". De hecho, se ha permitido incluso lanzar una broma para denunciar la situación: "Llevamos monos, en mi caso, negro, lo mejor para estas condiciones".

Aleix Espargaró entrando a boxes en el Gran Premio de Austria Reuters

El piloto español sabe que no les quedará otra que correr en este tipo de condiciones y por eso ya intenta motivarse para lo que será un reto mayúsculo: "Si trabajo tanto en casa es por días como estos. También es bonito, un reto para nosotros. Me gusta llevar mi cuerpo al límite, como deportista. Nunca nos enfrentamos a temperaturas así. Recuerdo Jerez 2020, tras el confinamiento, cuando Iker Lecuona no pudo acabar o también Tailandia. No todos en este mundo pueden pilotar una MotoGP. Es una manera de demostrar que somos deportistas".

Los italianos Andrea Dovizioso y Morbidelli también han dado su opinión sobre las terribles sensaciones que han padecido con una deshidratación extrema: "Será una carrera loca para todos. No te puedes imaginar la temperatura. Hoy, sería casi imposible pilotar. Es más calor que en Malasia". Esto decía 'Dovi', mientras que su compatriota añadía: "Nadie está preparado para este calor, será duro para todos".

Además de este calor, que no tuvieron durante los test, los pilotos se encontrarán con un circuito algo diferente. Estrena tres gradas completamente nuevas y 1,6 kilómetros del trazado han sido reasfaltados. Han quedado 2,6 sin reparación, pero sí se han sometido a un potente lavado para eliminar el polvo que tuvieron en la pretemporada. El otro gran cambio estará en los neumáticos Michelin que se utilizarán y que les hará partir casi de cero a pesar de haber rodado hace unas semanas en este peculiar circuito.

