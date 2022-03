Marc Márquez: "Aún no entiendo cuándo me caeré con esta moto"

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) está listo para la segunda prueba de la temporada. El Mundial de MotoGP viaja hasta Indonesia, donde se correrá por primera vez en la historia en el circuito de Mandalika. Un nuevo Gran Premio para el que el de Cervera tiene el objetivo de "mejorar el resultado de Qatar y en Argentina mejorar el de aquí".

Ya desde Mandalika, Márquez ha analizado la cita este jueves: "En Qatar nos fue bien a nivel general, sin que hubiera nada especial, por eso intenté luchar por el podio y perseguir a Enea -Bastianini-, pero no era el día, por lo que ahora, en cualquier caso, el objetivo de este fin de semana es mejorar los resultados de Qatar y en Argentina se mejorarán los de aquí", explicó.

"Vamos a ir paso a paso, pero me siento bien y ya en Qatar tuve muy buenas sensaciones, las mejores de los dos últimos años, por eso veremos cómo va este fin de semana pues aquí Pol fue el más rápido en la pretemporada y va a ser uno de los grandes rivales. Enea, Fabio y por qué no Brad también estarán allí. Tenemos caras nuevas y todos son muy rápidos", asegura el piloto de Repsol sobre sus rivales.

"En Qatar comprendí lo que necesitaba, la dirección que debía seguir en mi estilo de pilotaje, pues los entrenamientos son diferentes y, cuando tienes una carrera con 22 vueltas, puedes comprender perfectamente lo que necesitas; eso significa que esta vez vamos a ir buscando ese camino, pero sabiendo que funciona bien el paquete que ya tenemos".

Necesito una gran sensación con el tren delantero

Sobre la moto de este año, Márquez analizó: "Desde que empecé con esta moto vi que tiene un gran potencial y lo que necesito ahora es tener una gran sensación con el tren delantero para poder ser rápido, eso es lo que me falta ahora y en lo que estamos trabajando. Aunque llevo la misma moto que mi compañero de equipo él la lleva diferente y está yendo muy rápido, es decir, que la moto va muy rápido, pero yo necesito conseguir esa sensación especial para ir más rápido".

Y añadió: "Aún no entiendo cuándo me caeré o perderé el tren delantero. Es que no sé si voy a perder el tren delantero, pero la base de la moto es muy buena para ganar carreras". Pero hay algo que tiene claro: "Rodando con esta base se pueden ganar carreras, pero quiero más y en eso estamos", concluyó con su análisis.

Las primeras veces

El piloto de Repsol Honda suele ser muy rápido en los nuevos circuitos, pero él reconoce que no sabe muy bien porqué, aunque aclara que "éste realmente no es un circuito nuevo, porque ya hemos hecho el test aquí y todo el mundo ha sido muy rápido desde el principio y yo también me he sentido muy rápido. Lo que hago siempre es seguir mi instinto, pero todo está apretadísimo, Aquí tendremos una nueva carcasa de neumático trasero y veremos cómo funciona todo".

