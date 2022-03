Dos caídas y desastre para Marc Márquez en el GP de Indonesia: "Lo intenté cuando no era posible"

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) reconoció, tras sus dos caídas en la primera clasificación para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, que estas ocurren porque lo ha intentado "cuando no era posible… esto es lo que ha pasado".

"Es verdad que todas las Honda tenemos problemas inesperados desde los primeros libres y como se han desarrollado en condiciones mixtas..., pero cuando el circuito está completamente seco tenemos muchos problemas para pilotar bien", afirmó Márquez tras la fase de clasificación. Quedó 15º, pero saldrá 14º tras la penalización a Morbidelli.

"Y en la Q1 no estaba preparado, no me sentía bien; pero lo he intentado y no había opción de estar en la Q2. Es verdad que la segunda caída era algo que podría haber evitado. Sabía que venía en una buena vuelta, que era mi única oportunidad, pero iba por fuera, he intentado ir más para adentro pero era una zona sucia y he perdido el tren delantero", explicó el piloto de Repsol Honda.

"Mañana va a ser muy difícil, porque salgo desde el puesto 14, por la penalización de Morbidelli, y prefería el 15 porque es una zona más limpia. En cualquier caso hoy no era nuestro día y mañana esperemos tener sensaciones distintas en la carrera", siguió Márquez.

¡CAÍDA DE @marcmarquez93! ¡Se va al suelo cuando iba totalmente al límite!



No mira ni la moto, directo al box para coger la segunda unidad y pelear por un buen puesto #IndonesianGP #MotoGP pic.twitter.com/qDgRhw2K8M — DAZN España (@DAZN_ES) March 19, 2022

"Desde el primer test ya dije que estaba teniendo problemas con el tren delantero y que necesitaba entenderlo; con la otra moto estaba listo con esa parte delantera, conocía el límite muy bien. Me caía también, pero sabía cuál era su límite y hoy, por ejemplo, la primera caída la he entendido, y la segunda no", señaló Marc Márquez, tras explicar que ha mejorado mucho la moto la adherencia con el tren trasero.

"Es verdad que estamos lejos, y que es difícil sacar cosas positivas, pero ya he podido empezar a jugar con la moto. He podido salvar alguna caída, aunque es verdad que me he caído dos veces (risas). Así que, paso a paso. No estamos en la posición en la que nos gustaría estar y mañana será momento de hacer una buena salida, es muy difícil adelantar y estamos en el peor circuito para hacerlo, pero lo intentaremos", continuó el ocho veces campeón del mundo de Repsol.

¡MARC MÁRQUEZ VUELVE A CAERSE! ¡DOS CAÍDAS SEGUIDAS EN LA Q1!



Estaba apretando para poder luchar por la pole, había salido corriendo para coger la segunda moto, y @marcmarquez93 volvió a irse al suelo #IndonesianGP #MotoGP pic.twitter.com/MAYMUqhRaF — DAZN España (@DAZN_ES) March 19, 2022

"Mañana no puedo tener la misma paciencia, saliendo el 14 no puedo hacerlo, tengo que atacar. En esas vueltas en las que ataque asumiré riesgos, veremos si es demasiado o no, pero necesito arriesgar para como mínimo acabar en el 'top diez'. No estoy hablando de pelear por el podio, o por la victoria, tienes que olvidarte de eso empezando catorce, pero no puedo ser paciente como en Qatar y tengo que atacar y adelantar pilotos", afirmó el campeón de Repsol Honda.

"Confío en mi capacidad de gestionar los neumáticos, pero mañana no puedo hacerlo, tengo que atacar desde el principio y, por eso, pondremos el blando trasero y atacaremos. No puedo salir pensando en que necesito calentar el neumático y en gestionarlo, hay que intentarlo y ya se verá al final", explicó Márquez.

El piloto español afirmó que preferiría una carrera con lluvia "saliendo el catorce". "Pero para el espectáculo creo que es mejor en seco y también creo que podemos hacer una buena carrera en seco. Siempre creo en mí, como hoy. Lo he hecho, pero no estaba listo y mañana seguiré haciéndolo", concluyó.

