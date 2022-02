Fernando Alonso bendice los cambios de la nueva F1: "Siento que es más fácil seguir al coche de delante"

La Fórmula 1 comienza una etapa de cambio y revolución. La FIA ha diseñado una serie de medidas técnicas que prometen dar mayor espectáculo. La mayoría ya se han podido ver en la nueva configuración de los nuevos monoplazas y una de las más llamativas, y sobre la cual ha hablado Fernando Alonso, es la modificación que todos los coches han registrado en sus fondo planos.

Con ello, se pretende hacer una mejor gestión del efecto suelo, fenómeno que impide seguir con facilidad al coche que se tiene delante y, por consiguiente, poder adelantar. La gestión del aire sucio y de la pérdida de aerodinámica al seguir al coche de delante contrarrestaban la posibilidad de coger rebufo y así, hacían muy complicado que se pudiera ganar posiciones.

Ahora, parece que eso ha quedado reducido significativamente y algunos pilotos han tenido ya las primeras sensaciones de ello en los test de pretemporada celebrado en el circuito de Montmeló, en Barcelona. Aunque en una prueba de este tipo no es habitual rodar detrás de un rival, y mucho menos ponerse adelantar, el hecho de coincidir todos en pista ha provocado que en algún momento se hayan producido situaciones que han permitido probar las nuevas especificaciones.

Fernando Alonso, rodando con su Alpine A522 en el Circuito de Montmeló durante la primera jornada de test de Fórmula 1. REUTERS

Así ha hablado Alonso en el portal web Planet F1 sobre la posibilidad de seguir al coche que se tiene delante y que se ha visto implementada en este 2022. Algo que también tienen que acostumbrarse a utilizar: "Tuve la oportunidad de seguir un coche durante un par de curvas, a un Alfa Romeo y a otro, y sinceramente sentí que era un poco más fácil que el año pasado".

Ganas de reivindicarse

Fernando no terminó con buenas sensaciones en Barcelona debido a ese fallo hidráulico que le hizo ver la primera bandera roja de la temporada y no poder dar más vueltas en lo que le restaba de sesión. Por eso, espera ya llegar a Bahréin para quitarse esa espina.

"Ha sido una buena semana porque hacía meses que no nos subíamos al coche. Está bien volver y sentir la velocidad de un coche de Fórmula 1, pero tuvimos algunos problemas el último día y eso siempre te deja otro sabor de boca cuando tienes que probar".

Fernando Alonso en los test de pretemporada 2022 de Barcelona Europa Press

Han surgido muchas dudas sobre la situación real de Alpine para el 2022. Mientras la afición sueña con el 'Plan' y con el título, las sensaciones no han sido de todo positivas. Alpine ha acumulado rodaje, kilómetros y datos. Y hasta ese fallo, fiabilidad. Pero ese problema en el A522 del asturiano ha dejado un mal sabor de boca. No obstante, la realidad es que Alpine, al igual que equipos como Red Bull, no ha utilizado aún su DRS, por lo que no han rodado al máximo, admitiendo que hay bastante margen de mejor ganado.

"Vamos a ver dónde estamos, creo que estamos en forma para ir a Bahréin. Los coches nuevos se pilotan de forma diferente, pero son divertidos, sobre todo a alta velocidad. Las sensaciones son estupendas y quedan todavía algunos días para sacar el máximo potencial. Tenemos que adaptar nuestro estilo de pilotaje también un poco porque los coches son más pesados este año, pero hasta ahora ha ido bien".

