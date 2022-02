Andretti más cerca de llegar a la Fórmula 1: Haas, Renault y los problemas de crear un nuevo equipo

El sueño de Mario Andretti está cada vez más cerca de hacerse realidad. El equipo estadounidense Andretti Autosport lleva varios años estudiando con mucho interés la forma de poder entrar en la Fórmula 1. Ahora, la guerra entre Ucrania y Rusia está muy cerca de abrirle la puerta a la factoría norteamericana, algo que hasta estos momentos ha sido prácticamente imposible.

Todo se debe a las dudas que hay en torno al equipo Haas, una de las piezas más débiles de la parrilla y que ya ha sido tentado con anterioridad por la formación estadounidense. Sin embargo, el hecho de que el equipo que lidera Guenther Steiner esté contra las cuerdas por la posible pérdida de su patrocinador principal, la empresa rusa Uralkali propiedad de los Mazepin, puede facilitar la entrada directa de Andretti para no perder la composición actual de diez equipos.

Las relaciones entre Dmitry Mazepin, padre del piloto Nikita, con Vladímir Putin y su gobierno hacen prácticamente inviable que estos puedan seguir dentro de la Fórmula 1. Por ello, Liberty Media y la FIA se encuentran estudiando la situación para ver qué decisiones tomar. Después de que el Gran Premio de Rusia haya sido suspendido hasta nueva orden, habrá que ver qué sucede con uno de los equipos más débiles del 'Gran Circo'.

De momento, Mario y su hijo Michael, dueño actual de la factoría Andretti y también expiloto, se encuentran a la espera de saber si pueden entrar en la Fórmula 1 desde ya, o si tienen que esperar a 2024, cuando se les abriría la puerta tras haber realizado ya la solicitud para llegar al 'Gran Circo'. Quedan pocas semanas para que arranque la nueva temporada, pero podría hacerlo con novedades y sorpresas.

Andretti y su equipo celebran la pole en el Fast Nine Reuters

La vía de Haas

Cuando la guerra en Ucrania estalló tras el ataque feroz de las tropas rusas, todos los aficionados a la Fórmula 1 miraron hacia dos puntos. El primero era saber qué iba a suceder con el Gran Premio de Sochi. Esa papeleta de momento está resuelta. Pero el segundo era saber si esto iba a afectar a los Haas por sus vínculos directos con Putin a través de la familia Mazepin.

De momento, Gene Haas, el propietario del equipo, aunque no la persona que sustenta el proyecto económicamente, ha afirmado que no temen la salida de Uralkali. Confían en poder seguir adelante con la escudería incluso sin su apoyo financiero. No obstante, esa versión ha convencido a pocos en las últimas horas dentro del 'Gran Circo'.

En su horizonte aparece la figura de Michael Andretti, que por primera vez parece totalmente dispuesto a entrar de verdad en la Fórmula 1. Quiere comprar Haas, incluida la inscripción y la licencia que permite correr en el campeonato más exclusivo del mundo, y así se lo ha hecho saber a todo el mundo teniendo en cuenta esa posible crisis que se le avecina al farolillo rojo de la tabla en 2021.

Michael ha añadido que lleva varios años detrás de Haas para que le venda la escudería asegurando que cuenta con importantes socios dispuestos a invertir de inmediato en el proyecto. También lo ha intentado con Alfa Romeo, aunque sin suerte. Esa opción se barajaba de manera potente para el año 2024, cuando estaba marcado el momento de su llegada. Sin embargo, la precaria situación de los de Gene podría adelantar ese momento a 2023 o incluso a 2022.

La composición actual de la parrilla y la normativa vigente supone un esquema cerrado que cuesta mucho abrir. Los equipos que ya están dentro son los que tienen el poder, junto a la FIA, de poder decidir si se produce la entrada de nuevos pilotos. Lo que parece casi inamovible es que el número de escuderías que participen sean pares. Es decir, 10 como ahora. Por ello, la entrada de Andretti y la salida de Haas simplemente implicaría un intercambio de piezas sin fisuras.

Pero existe otro problema. Si Haas no saliera y Andretti consiguiera igualmente su llegada, se podría dar una importante guerra para ver qué equipos optan a entrar en el 'Gran Circo'. Y ahí la normativa sí es inflexible indicando que el máximo permitido son 12 escuderías y 24 pilotos. Si se abriera el círculo, Andretti podría entrar en pugna por esas dos plazas con marcas tan importantes como Audi o Porsche, sustentadas por el grupo Volkswagen. Lo más rápido y factible sigue siendo aprovecharse la circunstancia actual de Haas.

Trabajadores de Haas F1 retiran la publicidad de Uralkali en Barcelona AFP7 / Europa Press

La apuesta por Renault

Un hecho irrefutable que avala los avances realizados por Andretti es que ya han movido sus hilos para estudiar cómo sería su vida dentro del 'Gran Circo'. Y la felicidad ha inundado de tal manera a una de las familias más importantes en el universo del motor en Estados Unidos que no han podido evitar hacer públicos algunos de esos avances.

Mario Andretti, padre de Michael, el verdadero propietario de Andretti Autosport, ha revelado que ya han llegado a un acuerdo para que Renault sea su proveedor de motores durante su primera etapa en la Fórmula 1. Esto supone un hecho revolucionario ya que en estos momentos, Renault no fabrica sus motores para nadie más que para Alpine. Sus turbo híbridos V6 tendrían otra vía mediante la cual crecer.

El hecho de tener otra escudería más que pueda desarrollar las unidades de potencia que surjan desde la fábrica de Viry sería una noticia muy importante para el equipo de Fernando Alonso. Además, la buena relación del asturiano con la familia Andretti sería otra manera de seguir atando cabos en este laberinto.

En caso de confirmarse esta alianza, y si la llegada de Andretti supusiera la salida de Haas, sería el fin de una de las actuales relaciones de la Fórmula 1. Haas monta ahora mismo motores de Ferrari, pero pasarían a hacerlo del grupo del rombo. Habría que ver cómo queda en toda esta situación una figura como la de Mick Schumacher.

Dando por hecho el adiós de Nikita Mazepin tras la salida de Uralkali, el piloto alemán, propiedad de la academia de Ferrari, también podría abandonar la escudería. Aunque se antoja complicado que lo haga teniendo en cuenta que quién lo hará con seguridad será su compañero.

El otro gran avance realizado por Mario Andretti, además de esa motorización de Renault, ha sido el anuncio del nombre del equipo. La nueva escudería, que opta a entrar en 2022, 2023 o 2024, pasaría a llamarse Andretti Global. El patriarca del equipo que ahora mismo milita en competiciones como las IndyCar Series o la Fórmula E ha asegurado que han llegado ya a un acuerdo formal con la marca del rombo y que la petición ha sido cursada y enviada a la FIA, que deberá dar ahora luz verde al proyecto.

Fernando Alonso junto a Mario Andretti en Indianápolis. Reuters

La nueva estructura

La llegada de Andretti a la Fórmula 1 es una realidad cada vez más consumada y por eso se han ido conociendo ya algunos detalles de su nuevo proyecto. Lo que queda claro es que no van a llegar haciendo gala de la precariedad, si no que tienen decidido poner toda la carne en el asador. Y para ello, tienen muchos millones de dólares preparados.

Concretamente, el proyecto podría irse a una inversión inicial superior a los 1.000 millones. De ahí que Andretti Autosport haya tenido que contar con potentes socios inversores. Hace unos días, Toto Wolff, que se alineaba con Christian Horner para mostrar su disconformidad con la entrada de Andretti, aseguraba que tenían que poner como mínimo unos 900 'kilos' si querían ser un equipo competitivo. Pues dicho y hecho.

En primera instancia, el primer pago se realizará para derribar el muro de penalización que cualquier equipo tiene que pagar si quiere entrar en el 'Gran Circo'. Son unos 200 millones que se aportan a modo de fondo común, ya que se entiende que la entrada de un equipo hace perder poderío al resto de las escuderías que ya están dentro. Y como la normativa está hecha para blindar a los de dentro, la entrada de Andretti tiene ese coste primario tal y como se recoge en el Pacto de la Concordia que rige la F1.

De momento, la posible llegada de Andretti ha generado algo de resquemor a algunos equipos. Mercedes y Red Bull no están muy por la labor de la llegada de los americanos, quizás porque temen la marcha de alguna pieza importante dentro del equipo de ingenieros y mecánicos. No obstante, otras marcas como McLaren y sobre todo Renault sí apoyan su llegada.

Toto Wolff y Lewis Hamilton, frente a frente con Christian Horner y Max Verstappen Europa Press

La gran inversión de Andretti que va más allá de esos 200 'kilos' iniciales también se extiende a la duplicación de sedes que tienen pensado hacer. Aunque el cuartel general del equipo se situaría en Inglaterra, cuna de la Fórmula 1 y que les permitiría estar más cerca del 'mundillo', la idea inicial es que los coches se produzcan al otro lado del Atlántico. Concretamente en Indianápolis. Allí tienen pensado construir un impresionante edificio con la última tecnología en exclusividad para la escudería de la Fórmula 1.

Se espera también la creación de un impresionante equipo que contaría con más de 500 personas entre las cuales se encontrarían cinco figuras al mando principalmente. Aunque no se han desvelado los nombres que interesan, la idea es firmar la llegada de cinco totems del universo de la Fórmula 1 para guiar el proyecto.

Por último, se encuentra la misión de la expansión. Desde Andretti creen que la creación de un gran equipo estadounidense y la elección de un piloto mediático podría hacer que la Fórmula 1 calara definitivamente en el país para competir con pruebas como la IndyCar o la NASCAR, las más seguidas.

Para esa función, el elegido es el joven talento de solo 21 años Colton Herta. Ya se intentó que este año entrara en las filas de Alfa Romeo, aunque no fue posible. Sobre su figura quieren edificar algo muy parecido a lo que consiguió Fernando Alonso en España o Max Verstappen en Países Bajos, tener a todo un país detrás de sus andanzas carrera tras carrera. Así es como crece el ambicioso proyecto de los Andretti camino de la Fórmula 1.

