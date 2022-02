Ferrari muestra sus cartas y reta a Mercedes y Red Bull mientras que Alpine deja dudas antes de Baréin

La Fórmula 1 ha generado una gran expectación durante todo el invierno. Era imposible no escuchar algo del 'Plan' de Fernando Alonso en cualquier esquina, del nuevo y revolucionario Ferrari que estaba por venir o de si sería posible terminar con la batalla entre Red Bull y Mercedes. O lo que es lo mismo, entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Abu Dhabi dejó las cosas muy calentitas.

Por ello se esperaban con total emoción la llegada de los primeros test que se iban a celebrar en Barcelona. Hace ya varias semanas se anunció que estos todavía no servirían para sacar conclusiones reales a la hora de establecer un modelo para el inicio de temporada. No obstante, sí han servido para hacerse una idea de cómo está cada equipo a estas alturas. Las pruebas de Montmeló eran para buscar datos, kilometraje y fiabilidad, pero algunos han podido soltarse la melena y cabalgar a gusto durante varios minutos.

No obstante, casi todos se han guardado balas en su recámara porque la idea es sacar todo el verdadero potencial en Bahréin. Aquellos sí serán los kilómetros efectivos de la verdadera pretemporada, ya que la potencia árabe ha conseguido que la Fórmula 1 así se lo conceda tras pagar por ello. Pruebas eficientes en el lugar donde se celebrará la primera carrera del curso.

Ahora, los test de Barcelona ya son historia y las primeras conclusiones han estado bastante claras. En general, nadie ha querido forzar y casi no ha habido problemas de fiabilidad. 'Checo' Pérez fue el primero en ver una bandera roja, pero por un problema menor. Y Alpine y Aston Martin han sufrido un revés importante este viernes, pero bien es cierto que ha sido ya en el último día y que la mayor parte del rodaje estaba hecho. Aún así, han perdido la oportunidad de rodar bajo la lluvia durante la tarde y Ocon y Lance Stroll se marchan con los deberes a medias. Por delante, nadie duda de Mercedes y Red Bull, pero parece que Ferrari ha cerrado gran parte del hueco.

Lance Stroll durante los test de pretemporada 2022 en Barcelona Europa Press

Ferrari arranca con confianza

Este viernes ha llegado la traca final de los test de pretemporada en Barcelona. De hecho, ha sido la tarde del viernes la que ha marcado la referencia total. Y más si cabe, el último tramo de una sesión protagonizada por la lluvia, pero que finalizó en seco. Muchos equipos se pusieron sus compuestos más veloces y consiguieron pulverizar sus tiempos. El mayor ejemplo fue Mercedes, que demuestra volver a estar en la cresta de la ola con un Hamilton imbatible. El piloto británico marcó el mejor registro de la semana.

Sin embargo, se podría decir que la gran sorpresa de estos test, por tiempos a una vuelta y por su regularidad, ha sido Ferrari. Además, se podría decir que no ha habido distinción entre pilotos. Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz han estado en la parte alta de la clasificación en todas las sesiones. Unos entrenamientos además en los que no han querido pasar del compuesto C3, el medio, para marcar sus cronos.

Los italianos han tenido una dura pugna también con McLaren que han empezado en un estado de forma considerable. Ferrari ha demostrado fiabilidad. No han tenido ningún problema mecánico ni de cualquier otro tipo. Han podido rodar todo el tiempo que les ha dado la gana. Han acumulado vueltas y muchos minutos en pista que se traducen en un buen banco de datos que analizarán de aquí a que arranquen los test de Bahréin.

Además, han podido lucirse tanto en el ritmo de carrera en tandas largas como atacando cronos a una vuelta. Tanto Sainz como Leclerc han estado siempre arriba demostrando superioridad, pero también sin querer desvelar todo el potencial que tienen.

Esto se pudo ver especialmente el jueves, cuando Carlos iba pintando de morado cada sector que quería para después aflojar y normalizar el crono de su vuelta. En todos esos intentos en los que explotó el primer y el segundo sector, si hubiera querido, podría haberse llevado el mejor registro con diferencia. Algo muy parecido a lo que también hizo Charles Leclerc demostrando que el poderío de los de Maranello es realmente consistente, una cosa de dos.

Charles Leclerc rodando en el circuito de Montmeló en pretemporada Europ Press

Desde Ferrari afirman que las sensaciones son muy buenas, magníficas. Pero también quieren desviar la atención y rebajar la euforia. No quieren protagonismos porque eso les hará perder humildad y carácter sorpresivo. Pero lo cierto es que los italianos están ya ahí. Todo hace indicar que esa diferencia de unas ocho décimas con los líderes del año pasado se ha reducido y que podrían ser de dos. O incluso menos.

Desde la escudería del Cavallino Rampante afirman que nunca han ido descargados de combustible, lo que ayuda a marcar mejores cronos al llevar menos peso en el monoplaza. Y tampoco han querido entrar en la guerra de los compuestos blandos. De hecho, Sainz este viernes ha marcado el séptimo mejor tiempo sin bajar del C3. No obstante, ellos tienen el mejor registro de los tres días con ese compuesto medio. Fue el 1.19.689 marcado por Charles Leclerc el miércoles y que competía de tú a tú con el 1.19.756 de Max Verstappen. Esta sí es una prueba de haber dado un gran salto.

Sus únicos contratiempos han estado en el descontrol que a veces ha mostrado el monoplaza con el nuevo efecto suelo. Algo que no preocupa porque se ha producido en la mayoría de equipos y porque es algo relativamente normal al ser un aspecto de la nueva Fórmula 1 al que todavía se tienen que adaptar. Se trata del porpoising, una palabra que se va a poner de moda este curso.

Las sensaciones son muy positivas y aunque se quitan presión y focos, Ferrari ha entrado en la lucha visto lo visto hasta ahora. Han sido calificados como el coche más revolucionario de los nuevos modelos tanto por la composición de su alerón trasero como por los flancos exteriores que se sitúan sobre los pontones, con unas hendiduras de lo más llamativas y que no registra ningún otro coche. Eso sí, como la mayoría, han probado a rodar con las famosas branquias y también sin ellas. Habrá que ver también si Mercedes y Red Bull se reservan algo.

La pelea Mercedes-Red Bull

Muchos soñaban con que la nueva Fórmula 1 dejara un nuevo orden establecido que no se pareciera en nada al ecosistema del 2021 y los años anteriores. No obstante, era muy osado pensar eso ya que los dos mejores motores hasta el momento tenían pocas posibilidades de caer. Todavía podría darse el caso de que los cambios, especialmente introducidos en ambos coches, no fueran acertados, pero de momento no da esa impresión.

Red Bull ha vuelto a apostar por la revolución y por su motor Honda que ya le llevó al título el pasado curso. Adrian Newey se ha vuelto a poner a los mandos de un proyecto innovador. No llega a ser un cambio tan llamativo como el de Ferrari, pero los austriacos han hecho del RB18 un coche totalmente diferente. Especialmente en sus pontones, que dibujan un diseño rompedor y que en nada se parece al del resto de equipos. Una modificación que de salirles bien, como parece que será, podría darles una gran ventaja. Solo Alpine parece haberse acercado en la forma, pero sin un diseño tan agresivo en su zona inferior.

Max Verstappen en los test de pretemporada de Barcelona Europa Press

Aunque de lo contrario, si fallan el tiro, tendrán muchos problemas. De momento, no los han tenido y sus tiempos han marcado regularidad en la cabeza. Por eso, todo hace indicar que los de Milton Keynes se están guardando un gran golpe para Bahréin y que será allí donde pongan al límite su monoplaza. Solo 'Checo' Pérez tuvo un pequeño percance cuando vio la primera bandera roja de la temporada al quedarse parado en una curva. Un contratiempo que no puso en riesgo sus buenas prestaciones.

Verstappen ha terminado con buenas sensaciones tras llevarse el segundo mejor crono con el compuesto medio, ya que el neerlandés no ha querido entrar en esa guerra de tiempos ni con el blando ni con el súper blando. Otro que ha preferido guardarse para el futuro. Terminó a seis décimas de Hamilton, aunque el británico llevaba unas ruedas dos escalones más eficientes.

Por su parte, 'Checo' sí quiso apurar un poco y montó las gomas C4 que le permitieron subir hasta la tercera posición, justo por detrás de los dos Mercedes. Al mexicano, más adaptado ya al equipo, se le exigirá más que nunca y no lo tendrá fácil para batir a un George Russell que no se descarta para ninguna lucha.

El británico, recién llegado de Williams es la gran apuesta de futuro de los de Brackley. La duda es saber si ya desde este curso podrá pelearle el número uno del equipo a todo un siete veces campeón del mundo. Mercedes, al igual que Red Bull o Ferrari, también se ha guardado parte de sus armas para Bahréin.

Sin embargo, no han dudado en mostrar su potencial en la recta final de la sesión vespertina de este viernes. Los pilotos de la factoría germana decidieron no arrugarse y montaron los compuestos más blandos establecidos para estos test de pretemporada y marcaron los mejores tiempos de los últimos tres días. El mejor crono establecido ha sido el 1:19.138, logrado con el compuesto C5 (súper blando) por parte de Lewis Hamilton. No obstante, el británico levantó el pie en el último sector para no demostrar todo su potencial.

Su compañero, el debutante en el equipo George Russell, hizo lo propio y se quedó muy cerca de Hamilton con el C4, pero también aflojando en la recta final de su vuelta. De esta forma, Mercedes demostró parte de su poderío, pero se guardó balas de cara a esa guerra con Red Bull y puede que también con Ferrari.

La dupla del equipo alemán terminó con los dos mejores registros y además sumaron un total de 155 vueltas más a su zurrón. Por su parte, Red Bull se situó justo por detrás con sus dos monoplazas y un total de 127 vueltas. Después, baile de nombres entre pilotos de Ferrari, Aston Martin e incluso Williams.

El Mercedes W13 de Lewis Hamilton en Montmeló Europa Press

Alpine: dudas y datos

Ferrari se ha confirmado como un as a seguir en esta pretemporada. Por su parte, Mercedes y Red Bull han demostrado potencial de sobra para seguir en la élite. Por lo tanto, parece que la lucha por las victorias e incluso por el campeonato puede ser cosa de tres. Todo a expensas de lo que pueda crecer McLaren de cara a Bahréin donde han confirmado que llevarán un paquete de mejoras considerable. Los de Woking empezaron bien en los tiempos a una vuelta, pero se han terminado desinflando.

Sin embargo, muchos se preguntan dónde se sitúan Alpine, Fernando Alonso y el famoso 'Plan'. Todo hacía indicar que las cosas iban bien. Un monoplaza conservador en cuanto a las mejoras aerodinámicas y en cuanto al nuevo efecto suelo, pero que había hecho crecer su motor hasta convertirlo en una máquina fiable y potente que prometía recortar hasta 35 CV de potencia respecto a sus rivales.

A la hora de la verdad, no ha sido así. Al menos de momento. El Alpine sí ha demostrado fiabilidad. Ha completado más de 260 vueltas sin problemas aparentes, lo cual era el objetivo prioritario. Dar vueltas y obtener datos sin encontrar problemas. Cierto es que los tiempos y los datos de velocidad punta no eran espectaculares, pero invitaban al optimismo siempre y cuando se guardaran una carta bajo la manda.

Los días y las horas han avanzado y algunos empiezan a dudar que eso fuera así. De hecho, este viernes ni siquiera han podido rodar, ya que Fernando Alonso ha tenido un problema hidráulico Un fallo en un retén ha provocado una fuga que ha derivado en un posterior incendio que ha obligado a una rápida actuación. Una imagen entre humo y extintores que en nada beneficia al piloto español y a la escudería francesa.

Fernando Alonso junto a su Alpine A522 averiado en Montmeló Europa Press

Debido a este contratiempo, han decidido no salir por la tarde a pesar de que era el turno de Esteban Ocon. Han pasado muchas horas intentando estudiar y reparar la avería que además ha provocado un descenso en las presiones de la unidad de potencia. Un problema con el sellado en la zona trasera ha desembocado en ese posterior incendio.

No parece un problema demasiado grave aunque sí pone una mancha en el expediente de un equipo Alpine que quería pasar la prueba de la fiabilidad con nota. Las más de 260 vueltas dadas entre ambos pilotos en poco más de dos días de test realizados arrojan buenas sensaciones. No tanto sus tiempos, ya que Alpine ha estado muy lejos de la cabeza a pesar de que sus cronos han estado marcados por el uso de los compuestos C3.

De momento, el 'Plan' de Fernando Alonso y sobre todo de Alpine deja muchas dudas. No hay certezas de que los franceses vayan hacia arriba. Son un equipo que ha optado por un diseño aerodinámico conservador y por la implementación de su unidad de potencia y su mayor objetivo en estos momentos es poder desarrollarlo. No obstante, habrá que esperar a Bahréin para que esto suceda porque Barcelona ya es historia.

