El CMR Team rompe barreras: el primer equipo femenino en un Dakar y un ejemplo para Arabia Saudí

El Rally Dakar avanza a paso de gigante y ya ha consumido sus ocho primeras etapas, siete jornadas apasionantes más el prólogo de inicial de 19 kilómetros que se disputó un lejano ya 1 de enero del 2022. Mientras la carrera va quemando días, las grandes historias que regala no cesan de aparecer. Una de las más importantes es la que está escribiendo el CMR Group Women Dakar Team.

Este equipo ha hecho historia en la carrera que se está disputando en Arabia Saudí al ser el primer equipo formado íntegramente por mujeres. Un conjunto 100% femenino en un país en el que los derechos y libertades de las mujeres están en duda, por no decir que en muchas ocasiones brillan por su ausencia.

Por ello, su hazaña, más allá de los resultados, ya es increíble solo con haber decidido afrontar un proyecto tan ambicioso y complicado como es correr un Rally Dakar. Ellas lo han hecho siendo todas mujeres, algo que no debería ser noticia, pero que lo es debido a las desigualdades que siguen existiendo en el mundo del deporte, del motor y en especial en una sociedad como la de Arabia Saudí, que no conoce muy bien qué son los derechos humanos.

Las seis mujeres que forman el CMR Group Women Dakar Team han hecho historia en una carrera que comenzó hace 44 ediciones. Sin embargo, ha sido necesario esperar hasta el 2022 para que un equipo de estas características tome la salida. Desde Cataluña hasta ciudades como Yeda o Riyadh para seguir haciendo grandes al deporte femenino en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Mercé Martí y Margot Llobera junto a su side by side en el Dakar 2022 EFE

El CMR Women Team

El mérito que está teniendo este equipo se eleva a la enésima potencia teniendo en cuenta la situación que viven las mujeres en un país como Arabia Saudí. Ellas son seis, pero representan a todas aquellas que han sufrido la lacra de haber nacido en una sociedad retrógrada y propia de tiempos del pasado que deberían estar ya en el olvido de todos.

Mercé Martí es la gran líder del equipo y por sus manos pasan todas las opciones deportivas de esta iniciativa tan bonita como importante. Junto a ella se sitúa su copiloto, Margot Llobera. A pesar de que ellas son las voces cantantes y las que se llevan todo el peso de las cámaras, no están solas en Arabia Saudí.

Este equipo integrado 100% por mujeres cuenta también con un potente equipo de mecánicas formado por Jessica Nebra y Iona Hernández. Ellas son las encargadas de poner a punto el vehículo entre etapa y etapa, pero también cuentan con el apoyo de aquellas que han gestionado todo el proceso necesario para poder tomar la salida. Son Nuria Gaja, la coordinadora del CMR Group Women Dakar Team, y Anna Farré, la jefa absoluta del equipo.

Todas ellas forman el primer equipo femenino de la historia del Dakar que está compitiendo en la categoría de side by side gracias a la aportación de un buggy Can-am Maverick RS por parte de una factoría que cuenta con una gran trayectoria en la historia de la carrera y que se ha querido sumar a esta importante y valiosa iniciativa, el FN Speed Team. Su gran estrella en la carrera es Joan Pedrero, que se sitúa junto a su Rieju peleando por entrar en el Top20 en la categoría de motos, la más igualada y peleada de todo el Dakar 2020.

Iona Hernández trabaja en el coche del CMR Group Women Dakar Team EFE

El objetivo del CMR Team

Ya desde la presentación de su equipo, todas las integrantes del CMR Group Women Dakar Team tenían claro cuál era su objetivo. Querían hacer una buena carrera, pero el escenario no iba a ser uno más, sino que era la clave. Un equipo totalmente formado por mujeres y corriendo en Arabia Saudí tenía que servir de ejemplo y de gran reivindicación de su papel en la sociedad y en el universo del deporte.

"Nuestra misión es reivindicar la presencia de la mujer en el rally más duro del mundo. Hacer visible nuestras metas empoderando y dando visibilidad a la mujer con el objetivo de fomentar referentes a las futuras generaciones". Con esta energía lo apuntaba en la presentación del equipo Mercé Martí y así lo están haciendo durante las siete etapas, ocho con el prólogo, que ya se han disputado.

"A los 25 años tuve la oportunidad de competir y ganar la Vuelta al Mundo en avioneta. Eso fue un punto de inflexión en mi vida profesional y personal y este proyecto me recuerda a aquel del 94, porque también es único". Así lo transmitía Mercé, una mujer que ha llegado hasta el Rally Dakar procedente de las alturas, ya que siempre ha competido en el universo de los aviones.

Esta bonita iniciativa, que no ha dejado de lado en ningún momento su gran proyecto deportivo, ha contado incluso con el apoyo de las autoridades catalanas en su concepción: "Son mujeres valientes y comprometidas con el deporte femenino, un equipo increíble que tiene un coche de primer nivel y cuya misión principal es convertirse en un referente para futuras generaciones de niñas, demostrar que no hay imposibles y dar la máxima visibilidad a las mujeres deportistas en un escaparate inmejorable como es el Rally Dakar". Así fue como Laura Vilagrà, Consejera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, definió el proyecto que querían llevar a cabo Mercé, Margot, Jessica, Iona, Nuria y Anna.

Las chicas del CMR Group Women Dakar Team junto a su buggy EFE

El apoyo de FN Speed

Esta aventura no habría sido posible de no ser por el gran apoyo mostrado por la gran estructura de FN Speed, quienes han sido los encargados de aportar el buggy con el que Mercé y Margot están completando todas las etapas del Dakar en la categoría de side by side, una de las más complicadas por la complejidad de los vehículos.

Mercé y Margot, que han protagonizado muchas anécdotas a lo largo de la carrera, cuentan con un arma de primera categoría para lo que está siendo una aventura sin precedentes. Su Can-am Maverick RS monta un motor bi-cilíndrico de 195CV, una caja de cambios de doble nivel y unas prestaciones de última generación.

Este prodigio que está teniendo un papel muy meritorio en el presente Dakar destaca por su versatilidad y capacidad para adaptarse a todos los terrenos, tanto dunas y arena como pistas de piedras. Una delicia para los sentidos y para el pilotaje en las pruebas más exigentes del off-road. Alcanza velocidades superiores a los 130 kilómetros por hora a pesar de sus 850 kilos de peso y cuenta con un depósito de 130 litros.

Un Dakar único

El CMR Group Women Dakar Team está viviendo un Dakar que podría calificarse como único teniendo en cuenta todas las aventuras que se han encontrado sus participantes que, además, tienen orígenes muy diferentes. La figura de Mercé podría definirse como la de una aventurera, ya que desde el año 1994 combina campeonatos y carreras aéreas con otro tipo expediciones. Lo que sea para no parar nunca, como ahora con este proyecto del Dakar.

Mercé puede presumir de ser la primera persona nacida en España capaz de completar la Vuelta al Mundo en avioneta hito que consiguió 1994, además de convertirse a la vez en la primera mujer que ganaba esta contienda. En su palmarés también figuran varias medallas en los Juegos Mundiales del Aire y multitud de récords de velocidad. Pero no solo del aire vive su adrenalina, ya que también ha participado en varias pruebas de carreras off-roads sobre cuatro ruedas.

Mercé Martí y Margot Llobera durante el Rally Dakar 2022

Por su parte, Margot es una se ha convertido en una apasionada de todos los deportes que ha tocado en su vida, que no han sido pocos. A sus 25 años ha participado en mundos tan diversos como el fútbol, la escalada, el esquí, los triatlones, el baloncesto y los deportes de montaña y aventura.

Tras dedicarse a la ingeniería de diseño industrial, decidió acercar su vida a las competiciones de motor como el Rally de Marruecos con el objetivo de cumplir algún día su sueño, correr un Rally Dakar. Su principal ambición era hacerlo en la categoría de motos, pero de momento ha decidido formar parte de esta gran iniciativa.

Juntas han vivido ya mil y una aventuras como su espectacular vuelco con su buggy, el impacto de una piedra que cerca estuvo a punto de romper su vehículo, tener que completar etapas en plena noche o el peligro de incendio que vivieron en un repostaje cuando estuvieron a punto de salir ardiendo. Vivencias de lo que puede ser un Dakar en el que están haciendo historia y en el que quieren ser un ejemplo para futuras generaciones de mujeres y para un país que no respeta los derechos de las mujeres como es Arabia Saudí.

[Más información: Danilo Petrucci, de rookie a leyenda del Dakar: salir de MotoGP, un tobillo roto y un positivo por Covid]

Sigue los temas que te interesan