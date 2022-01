El Villarreal resiste el asedio del Atleti y los de Simeone vuelven a pinchar antes de la Supercopa

Partido loco y vibrante en el Estadio de la Cerámica con reparto de puntos final para Villarreal y Atlético de Madrid. El choque entre los de Unai Emery y los del 'Cholo' Simeone tuvo goles, polémica y mucha tensión, ya que los dos se jugaban con este resultado parte de sus opciones de entrar en Europa en la temporada que viene. [Villarreal 2-2 Atlético de Madrid: Narración y estadísticas].

Ángel Correa, que sigue de dulce, adelantó a los visitantes con un golazo desde el centro del campo tras pillar desprevenido a un Rulli que nada pudo hacer. Después el Villarreal le dio la vuelta al partido para finalmente terminar concediendo el empate tras el asedio del Atlético de Madrid en la segunda mitad. Al final, mal resultado de 2-2 para el Atleti antes de la Supercopa de España.

El choque en el antiguo Madrigal comenzó con sorpresa. Cuando mejor estaba el Villarreal, que había salido valiente y dominador, llegó el primer zarpazo del Atleti. A los 10 minutos, Dani Parejo fallaba un pase en el centro del campo y el argentino robaba y se preparaba para hacer una de las genialidades de la temporada. Controló, miró hacia Rulli y colocó una vaselina impecable desde el centro del campo.

Un golazo que no hacía justicia con lo visto, pero que ponía por delante a los de Simeone. El Villarreal no tardó en responder. Centro desde la derecha y llegada como un avión de Alberto Moreno que remató con todo, llevándose por delante incluso a Gerard Moreno, para estrellar el balón en el poste. El partido comenzó completamente loco y Cunha pudo hacer el segundo a la contra, per Gero Rulli salvó con una parada de fútbol sala, haciéndose grande y yendo sin miedo al encuentro.

En el minuto 20 de partido, Ángel Correa volvió a ver puerta, esta vez aprovechando un balón suelto en el área para marcar de tacón. Sin embargo, estaba claramente adelantado y el tanto fue anulado. No dejaban de pasar cosas y tres minutos más tarde, penalti a favor del Villarreal por manos de Lemar al taponar un disparo de Alberto Moreno. Gerard tomó la responsabilidad, pero falló.

En el rechace, Parejó marcó con la cadera en una acción muy extraña, pero el tanto fue anulado al considerar Alberola Rojas que el centrocampista había tocado antes el balón con la mano. Fue avisado desde el VAR y tras revisar la jugada, anuló la acción. El Villarreal lo intentaba, pero no fue hasta el 29 cuando encontró el empate. Saque de falta de Parejo, Oblak intenta parar el balón, pero se le escapa y Pau Torres aparece para marcar el 1-1 después de una mala acción del meta esloveno. La primera parte terminó con una muy clara de Trigueros que se marchó alta.

Poco premio para el Atleti

Ya en la segunda parte, el Villarreal salió con todo y Estupiñán acarició el segundo con una volea desde el flanco izquierdo del área que se marchó alta. Poco después sería su compañero en el carril zurdo quien encontraría el premio del gol. Pase de Gerard Moreno en profundiad y Alberto, apareciendo en posición de nueve, encaró y batió a Oblak por bajo.

Alberto Moreno celebra su gol contra el Atlético de Madrid Reuters

Desde ese momento, los de Emery, que pecaron de falta de oxígeno, se echaron atrás y se vieron los mejores minutos del Atleti. Los cambios mejoraron a los de Simeone que empezaron a llegar con claro peligro. Y en el minuto 67 llegó el otro fallo del otro portero. Si en el 1-1 Oblak no estuvo acertado, en esa ocasión fue Rulli. El argentino hizo una parada colosal a Correa en primera instancia, pero después se le coló un tiro manso de Kondogbia desde la frontal que ponía las tablas. Gran partido del centrocampista del Atleti, omnipresente en defensa y en ataque.

Los rojiblancos lo siguieron intentando y Lemar tuvo una clarísima, pero Pau Torres apareció providencial para empatar. El Atleti cuajó un cuarto de hora casi perfecto asediando al submarino amarillo que hacía aguas por todos lados. Sin embargo, no pudieron encontrar el tanto de la victoria y al final terminaron incluso pidiendo la hora. Pau Torres tuvo una muy clara en los minutos de descuento al rematar un córner de cabeza que, de no ser por la aparición de Felipe, hubiera sido gol. Reparto de puntos y otro pinchazo en Liga para el Atleti antes de jugar la Supercopa de España.

Villarreal 2-2 Atlético de Madrid

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (Jackson, 86'); Alberto Moreno (Yeremy, 73'), Capoue (Iborra, 80'), Parejo, Trigueros (Pedraza, 73'), Moi Gómez y Gerard Moreno.



Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Felipe, Hermoso, Lodi (Vrsaljko, 62'); Carrasco, Kondogbia, De Paul (Koke, 62'), Lemar; Cunha (Joao Félix, 62') y Correa.



Goles: 0-1, 10' Correa. 1-1, 29' Pau Torres. 2-1, 58' Alberto Moreno. 2-2, 67' Kondogbia.



Árbitro: Alberola Rojas (C. Castilla-La Mancha). Expulsó por el Atlético a Kondogbia en el minuto 91, por doble amonestación.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga Santander disputado en el estadio de La Cerámica ante 14.127 espectadores.

