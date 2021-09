Fernando Alonso, contento con su actuación en Zandvoort: "Tenía mucha confianza para la salida"

Fernando Alonso realizó una carrera académica en Zandvoort. Un plan espectacular, trazado con mucho mimo y mucho tacto para atacar en los momentos realmente importantes y sacar así el mayor resultado posible. Al final, salida desde el noveno puesto para terminar sexto, entendiendo la degradación en un nuevo circuito y haciendo una vez más una salida espectacular: "Tenía confianza para la salida en la primera curva".

Así de feliz y contento se mostraba el asturiano tras la conclusión de una carrera que no ha sido de las más emocionantes de la temporada. Sin embargo, se podría decir que ha sido perfecta e inmejorable para él teniendo en cuenta que se ha producido bajo circunstancias normales. Sin lluvia, sin accidentes y sin problemas para los de delante.

De hecho, el propio Fernando pensaba antes del Gran Premio de los Países Bajos que habría salidas de pista y banderas rojas, e incluso Safety Car, pero no fue así, y aún así consiguió sacar un gran rédito de un domingo positivo para el corredor de Alpine. El asturiano ha reconocido que actuaciones como esta le reconfortan porque al final son los domingos cuando se reparten los puntos.

Se le veía contento al corredor español después de un buen día en su A521 y así lo transmitió en los micrófonos de DAZN tras la carrera, ya que supo llevar hasta el final la estrategia de conservar neumáticos para terminar apretando y sacando el mayor partido de las prestaciones de su Alpine.

"Estoy contento, muy contento. Como siempre decimos los sábados están bien para salir adelante, pero no se dan puntos. Lo importante es el domingo, ejecutar una buena carrera. Cuidamos muy bien los neumáticos tras la salida y tras la parada. 15 vueltas despacio y luego a tope".

Esa era la idea. Con gomas nuevas y enteras, ser conservador, poner un ritmo lento aprovechando que una pista como Zandvoort no da mucho lugar para los adelantamientos y después, cambiar el paso y hacerse inalcanzable. Al comienzo, lideró la parte trasera del Top10, pero después fue capaz incluso de llegar a la lucha con los Ferrari.

El análisis de Alonso

"Ha sido difícil porque no había información de otros años y de otras carreras, entonces quise ir despacio, quizás demasiado, hice trenecito, pero la idea era conservar. Sé que Ocon iba más rápido, todos lo iban, pero preferí no ir a la guerra con los Ferrari porque creía que no eran nuestra carrera, pero al final sí lo era. Así le pasó a Carlos al final que iba sin gomas, sufriendo y con el coche para todos lados. Cuando pasa eso llevas dos bloques de hielo".

Fernando Alonso rodando por delante de Ocon en Zandvoort Alpine F1 Team

Sin embargo, la clave de la carrera de Fernando Alonso no estuvo solo en ese plan ejecutado a la perfección y en esa buena gestión de los neumáticos, sino que también estuvo en una salida imperial. En la vuelta de exhibición y presentación antes de la carrera por el circuito, Alonso aseguró que iba a ganar dos posiciones. Unos minutos después, lo hizo realidad superando a Ocon y Giovinazzi por el exterior.

"Tenía confianza para la salida en la primera curva. Hubo movimientos, creo que de Giovinazzi que no me abrió la puerta para hacerlo todo por fuera, pero después pude recuperar y hacerlo".

Por último, Alonso ya mira hacia la próxima carrera, la de Monza, en Italia, donde habrá otro gran ambiente de Fórmula 1 como se ha podido ver en las últimas dos carreras, especialmente en Países Bajos, donde el clima ha acompañado: "Monza es otro gran circuito, está también en los top de los circuitos con mucho calor de los tifosi, así que puede ser otro gran fin de semana".

[Más información: Verstappen triunfa en 'su circuito' con victoria en Zandvoort; Fernando Alonso 6º y Carlos Sainz 7º]

