Carlos Sainz, totalmente decepcionado: "Ha sido una carrera rara, no tenía el ritmo del fin de semana"

Carlos Sainz no ha tenido la carrera que esperaba en el Gran Premio de Países Bajos. Todo hacía indicar que sería un domingo para disfrutar, para tener una bonita batalla contra Leclerc y para que los dos Ferrari intentaran dar caza a un sorprendente Pierre Gasly que salía cuarto, por delante de ellos. Pero todo lo contrario. Fue una pesadilla.

El piloto español se ha marchado muy contrariado del circuito de Zandvoort, una pista en la que ha tenido un susto muy fuerte, pero que le ha gustado por la dificultad que supone para todos los pilotos. Como él mismo decía en la previa del Gran Premio, solo hay una línea, una trazada posible en muchos puntos del circuito y quien se sale de ella, lo paga.

Sin embargo, ese no fue su problema durante el domingo, sino que lo fue el bajo ritmo que demostró el SF21 del español y que no se correspondía para nada con lo mostrado durante todo el fin de semana tanto en los entrenamientos libres como en la clasificación, algo que ha sorprendido y mucho a Carlos.

Carlos Sainz rodando con su Ferrari en Zandvoort Reuters

Sainz analizó su carrera en los micrófonos de DAZN a la conclusión de la prueba y mostró muy contrariado, sin saber dar una explicación a lo sucedido. No cabe duda que ahora vendrán unos días intensos de mucho estudio en la fábrica de Maranello para poder entender el motivo de este comportamiento tan extraño.

"Ha sido una carrera muy rara. Desde la segunda y tercera vuelta no tenía ritmo. Deslizando demasiado. El coche no iba como el resto del fin de semana. Me he ido yendo hacia atrás y desgastando mucho los neumáticos para no perder distancia con los de delante, pero he pagado las dos cosas".

Una carrera para defender

Ha sido la pescadilla que se mordía la cola una y otra vez. Se descolgaba de su batalla con Leclerc y Gasly y se veía obligado a ir todavía más límite, lo que provocaba una enorme degradación en sus neumáticos. Eso, unido a los problemas que padeció en la recta final de la carrera, hicieron que todas sus expectativas se acabaran muy pronto. Iba a ser un día de minimizar pérdidas.

Carlos Sainz durante el Gran Premio de Países Bajos Reuters

Y finalmente pudo hacerlo, ya que solo Fernando Alonso consiguió llegar hasta su rueda para adelantarle ya en el tramo final. 'Checo' Pérez también lo intentó, pero se quedó sin tiempo y Carlos pudo respirar algo más tranquilo desde la séptima plaza. Una posición que sabe a muy poco cuando el objetivo era pelear por estar cuarto y esperar un milagro para rascar podio.

"Pensaba que sería una carrera para ir hacia delante, para poder atacar a Gasly y Leclerc, pero no ha sido así, he tenido que estar todo el rato mirando por el retrovisor hacia atrás y he sufrido mucho". Efectivamente, no fue una carrera de ataque para él, que tuvo que lidiar con un SF21 indomable, algo que pudo ver Alonso mientras seguía su estela en las vueltas finales. Pero ya es momento de cambiar el chip y pensar en Monza.

