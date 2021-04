Ricciardo ataca a Netflix y aclara su guerra con Carlos Sainz: "Intentaron crear una rivalidad"

Daniel Ricciardo ha celebrado el crecimiento del equipo McLaren y su buen inicio de temporada despachándose a gusto con Netflix, la compañía que ha creado una serie para conocer cómo es la Fórmula 1 por dentro. El piloto australiano asegura que el documental fue increíble en su primera temporada, pero que después se torció.

Además, Ricciardo considera que intentaron llevar a la pantalla cosas que en realidad no sucedieron y no suceden, y que algunas le salpicaron a él directamente. Una de sus grandes críticas a la empresa audiovisual es el gran empeño que pusieron en intentar crear una rivalidad con Carlos Sainz, piloto con el que ha cruzado sus caminos este invierno.

El nuevo corredor de la escudería McLaren tomó el asiento del español después de que otro piloto nacional llegase a Renault para reemplazarle, Fernando Alonso. Mientras lo que parecía ser un salto para Sainz y para Alonso avanzaba, Ricciardo se mostró paciente y ahora disfruta de uno de los coches más competitivos de la parrilla, seguramente el primero tras Red Bull y Mercedes. La nueva unidad de potencia alemana y sus avances en el monoplaza tienen a los de Woking en una posición privilegiada.

Ricciardo en los test de Bahrein con McLaren Reuters

El piloto nacido en Perth ha concedido una entrevista a la revista Square mile en la que ha hablado de cómo se gestó ese cambio de aires y de cuáles son los objetivos a largo plazo de su nueva familia: "Queremos reducir la ventaja con los de delante. Sí hubo noches en las que dormí poco, pero no me puedo permitir arriesgar más temporadas". Así define su salida del equipo Renault donde se encontraba como en casa y donde formó un núcleo casi perfecto junto a Ocon y Cyril Abiteboul, llevando al RS20 a un crecimiento espectacular, algo que, entre otras cosas, dejó tres podios y el convencimiento a Fernando Alonso de que su regreso era una buena opción.

Ricciardo y Sainz

Sin embargo, Ricciardo ha aprovechado esta entrevista para saldar cuentas pendientes con Netflix y esa serie sobre la Fórmula 1, Drive to survive, en la que durante una etapa fue protagonista junto a Carlos Sainz por una rivalidad que en realidad no existía: "La primera temporada fue increíble. Sus números fueron alucinantes. Hizo mucho por nosotros y por el deporte".

"En la segunda temporada había episodios o partes que creo que ellos forzaron un poco. Intentaron crear una rivalidad entre Sainz y yo y no era así. Como si no fuera un rival más que cualquier otro. No había ningún resentimiento personal con él, pero creo que querían algo, así que muchas preguntas iban sobre Carlos. Tal vez nadie se dio cuenta, pero para mí, pensé, está todo bien con él. Probablemente haya otros tipos que no me gustan, ya sabes, a diferencia de Carlos... quiero decir, se viste como un hombre de 60 años, pero por lo demás está bien".

Carlos Sainz en Bahrein Reuters

Por si esto fuera poco, Ricciardo también dejó otro recado a la compañía audiovisual con un tema que siempre le ha afectado mucho, el de los accidentes. El australiano fue uno de los más dolidos con el famoso accidente de Grosjean el pasado curso en Bahrein y uno de los primeros que criticó que se ofrecieran continuamente imágenes de lo que pudo ser una tragedia.

"Creo que el año pasado, la F1 puso en sus redes sociales, como, 'Los 10 mejores momentos del año' o algo así, y ocho de los diez fueron accidentes. Yo estaba como: 'Son unos jodidos idiotas'. Quizás los niños de 12 años quieran ver ese tipo de contenido, y eso es genial porque no saben de nada, pero nosotros no somos niños. Sólo hacedlo mejor, chicos. Hacedlo mejor que eso".

