Koeman, sobre Klopp y jugar en Valdebebas: "Es desprestigiar a un club como el Real Madrid"

Ronald Koeman también pasó este viernes por rueda de prensa para hablar de El Clásico de este sábado. El técnico del Barça atendió a los medios de comunicación y se refirió a las críticas que Jürgen Klopp hizo sobre Valdebebas antes de jugar en el campo del Real Madrid el pasado martes mientras continúan las obras del Santiago Bernabéu.

La Liga, en juego

"El resultado no es decisivo porque después del partido de mañana nos faltan muchas jornadas todavía donde cualquier equipo tiene complicado ganar todos sus partidos. El equipo que gane tendrá una moral importante para seguir"

Piqué y Sergi Roberto

"Son dos jugadores importantes, no sólo por su calidad. Están físicamente bien, muy ilusionados por ayudar al equipo y creo que es importante tener a casi todos los jugadores disponibles para el partido de mañana".

Joan Laporta y Ronald Koeman antes de un entrenamiento del Barça fcbarcelona.es

Klopp y Valdebebas

"Es desprestigiar a un club grande como el Real Madrid, ha elegido el momento de hacer obras en su estadio, bien hecho. Para el jugador lo complicado es jugar sin público. Ellos están acostumbrados a jugar en este campo, los contrarios saben que tienen que jugar en este campo y ya está".

Mejor Madrid y mejor Barça

"Un Clásico es un partido diferente a los demás, porque hay muchísimo interés por todas las partes, creo que el Barça está bien, lleva una trayectoria importante, muchos puntos logrados, estamos luchando por ganar y el Madrid es el Madrid. Han tenido demasiadas críticas pero están en Champions y luchando por ganar el campeonato, no soy partidario de la gente que ha criticado tanto al Madrid, es un equipo con un entrenador y jugadores impresionantes y es un partido en el que los dos equipos saben la importancia de ganar este partido".

Posición de De Jong

"Lo bueno de Frenkie es que puede jugar en muchas posiciones, si juega de central podemos salir mejor con el balón, también ha demostrado que puede llegar al área contraria... en las dos posiciones aporta mucho al equipo. Es un jugador que tú como entrenador puedes variar su posición".

Ramos y Varane

"Para ellos son bajas importantes, nosotros tenemos bajas también, Sergi Roberto y Piqué han estado un tiempo fuera, pero sí, son dos centrales importantes y muy buenos y uno además es su capitán, que les da mucha personalidad. Pero en el partido contra el Liverpool han demostrado que tienen otros jugadores que pueden cumplir en esas posiciones".

Nivel de Messi

"Necesitamos al mejor Messi pero necesitamos al mejor Barça, hay que hacer las cosas perfectamente bien, con nuestro ataque, los pases, movimientos...".

Clásico de primera vuelta

"Fuimos mejores sobre todo antes del descanso, después claro que perdimos el partido en la segunda parte, el VAR con ese penalti influyó en el resultado pero no es verdad que en esa época estuviéramos mal y ahora mucho mejor, el equipo durante toda la temporada ha tenido sus oportunidades, hemos mejorado en efectividad, en defensa, el sistema que hemos cambiado durante el partido... No tenemos que volvernos locos porque sea el Madrid, hay que hacer nuestro partido, nuestras cosas".

Cambios de Cruyff en el Bernabéu

"Como contra cualquier oponente al que estás analizando su calidad, dónde tienes que vigilar, qué jugadores no pueden tener espacios, no tener pérdidas porque el Madrid juega muy bien al contraataque... Como cualquier partido, tenemos que ser nosotros mismos, no hay que cambiar porque el contrario se llame Madrid, hay que seguir en la línea".

Messi y Ramos

"Lo mejor para nuestra Liga es que los mejores jugadores se queden hasta el último minuto que puedan jugar. Leo Messi no se puede comparar a Ramos porque uno es defensa y otro atacante, pero los dos han sido importantísimos en sus equpos y ojalá Ramos siga en el Madrid y Leo con nosotros".