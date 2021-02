Carlos Sainz se muestra ambicioso: "En cinco años quiero ser campeón del mundo con Ferrari"

Ferrari ha realizado este viernes la primera presentación de su equipo para la temporada de 2021. El equipo italiano citó a todos los medios y a todos sus aficionados para este importante anuncio a las 14:00 horas de la tarde y, a través de un vídeo, las tres figuras más importantes del proyecto dieron sus impresiones para el nuevo curso.

El primero en tomar la responsabilidad fue Mattia Binotto, quien anunció importantes retos y cambios para este 2021: "2021 va a ser un año muy importante, lleno de retos, y el primero es el SF21. Otro será el límite presupuestario, que por primera vez tendremos un límite de gasto, por lo que tendremos que afrontar esos retos con determinación".

Además, confesó algo que ya se había filtrado desde el entorno ferrarista y es que el gran salto llegará en 2022 con un coche completamente nuevo: "Además, en 2022 el coche será creado desde el principio, una máquina completamente nueva tanto en diseño como en capacidades".

Mattia Binotto, jefe de la escudería Ferrari, durante un Gran Premio de Fórmula 1 de 2020 formula1.com

Por último, el jefe del equipo quiso mandar un mensaje de aliento y confianza hacia sus dos pilotos, los cuales afrontan el complicado reto de devolver a un equipo histórico como Ferrari hasta lo más alto: "Tenemos una oportunidad para mejorar tras los errores con el espíritu correcto. Para ello tenemos a la pareja de pilotos más jóvenes desde 1968, Carlos Sainz y Charles Leclerc. Queremos construir nuestro futuro a su alrededor".

Carlos Sainz, emocionado

Por su parte, Carlos Sainz, el último en llegar a la casa italiana expresó sus impresiones ante lo que será el comienzo de una nueva aventura, la más grande e importante de su carrera: "El momento en el que firmas como piloto de Ferrari te cambia la vida. El primer día de trabajo en la fábrica conociendo a los mecánicos e ingenieros, el primer día que te montas en un Ferrari y das una vuelta, te miras al espejo y sabes que no lo vas a olvidar nunca".

El español se lanzó un tremendo reto a sí mismo y es que tras su llegada al conjunto italiano ya piensa en poder ganar carreras y levantar pronto los brazos celebrando un título: "En cinco años, mi objetivo es ser campeón del mundo. Creo que Ferrari es el mejor sitio para intentar lograrlo. Creo que estoy en el mejor lugar en el momento correcto".

Carlos Sainz Jr. bajo la atenta mirada de Riccardo Adami Ferrari

Carlos no pierde de vista la importancia que tiene formar parte de la Scuderia: "Ser parte de esta historia es una gran responsabilidad. Es el equipo más exitoso de todos los tiempos en Fórmula 1. Tienes que llevar esa responsabilidad sobre tus hombros. Ferrari necesita que los dos pilotos nos apoyemos y que empujemos en la misma dirección para ir más rápido. Es una combinación de respeto y competitividad".

Leclerc, combativo

Su compañero Charles Leclerc secundó el reto lanzado por Sainz y aseguró que la primera batalla siempre comienza con el piloto que tienes al otro lado del box: "Sé que mi compañero de equipo es el único que tiene el mismo coche y siempre es un reto batirle. Es un reto que hace este deporte más excitante".

Español y monegasco se retaron en una especie de test final con preguntas y respuesta que sirve también para conocerse el uno al otro y mejorar en su sintonía. Una de las claves del éxito de Carlos en McLaren fue su gran trato con todo el equipo y, sobre todo, con su compañero Lando Norris, con quien labró una buena amistad.

Leclerc en el GP de la Toscana Instagram (scuderiaferrari)

Carlos se definió como una persona que no es nerviosa o que por lo menos intenta no mostrarlo, mientras que Leclerc aseguró ser muy optimista. "Para mí será un año difícil por no conocer el coche ni el equipo, pero siempre doy el máximo e intentaré batirte. Después veremos. Creo que apoyarnos será importante para que Ferrari avance, más que nuestra batalla. Creo que será un año para eso y cuando nos disputemos un mundial o algo especial, ya será tiempo de verlo y de preocuparnos más uno del otro", decía Carlos.

El madrileño ha reconocido cuál ha sido el momento más especial que ha vivido desde su llegada: "Lo que más me ha impresionado desde que llegué fue el test de Fiorano, desde el momento que llegué a un circuito tan especial. Estaba nervioso porque sabía que era una jornada muy especial. Este lugar tiene algo especial".

Por su parte, Leclerc le ha confesado a Carlos que ser piloto de Ferrari en el trazado de Monza y en Italia es lo máximo: "En Italia se siente la pasión de todas las personas, todos te paran. Los aficionados de Ferrari son diferentes, es casi como una religión".

[Más información: Fernando Alonso, Carlos Sainz y un proyecto a largo plazo: así quieren dominar el futuro de la Fórmula 1]