Koeman se va de la rueda de prensa al sangrar por la nariz: antes le dio un 'palo' a Griezmann

Ronald Koeman ha comparecido en rueda de prensa antes el trascendental partido de liga contra el Sevilla. Los culés se juegan mucho tras los tropiezos de las últimas fechas como en el partido contra el Cádiz y se miden a un rival directo en la clasificación en esa lucha por reengancharse a la pelea por el título.

El equipo de Julen Lopetegui, que llega en plena escalada liguera y que incluso llegó a superar a los de Koeman en la tabla, pondrá a prueba la resistencia de los azulgrana en un duelo que será la primera entrega de un doble enfrentamiento que culminará con la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

El técnico holandés repasó la actualidad del equipo hasta que un extraño incidente detuvo la rueda de prensa. Como ya le pasara hace unas semanas, comenzó a sangrar por la nariz en mitad de la charla con los medios. La hemorragia, que no se pudo cortar, obligó al entrenador del Barça a abandonar la sala de prensa y dar por termina su intervención.

🩸 A Koeman le empezó a sangrar la nariz y tuvo que abandonar la conferencia



Koeman asegura que el hecho de que el Barça haya jugado entre semana, en su partido contra el Elche, es una ventaja para el Sevilla: "Es una ventaja para ellos, pero estamos preparados". Además, a pesar de la victoria contra el equipo ilicitano, las sensaciones no fueron las mejores tras una primera mitad lamentable: "Lo hemos hablado y analizado de forma individual con los jugadores. Pero no todos los partidos son perfectos. Hay altibajos durante los encuentros".

Palo a los delanteros

Uno de los temas más de actualidad en Barcelona es la aportación de jugadores con galones en la plantilla, especialmente en ataque. Koeman sacó la cara por Leo Messi y mandó un recado al resto de atacantes señalando claramente a Antoine Griezmann, el otro jugador encargado de ser diferencial en el ataque.

"No siempre lo pueden hacer solos. Leo Messi lleva 18 goles. Los otros atacantes, juntos, llevan la misma cifra. También necesita ayuda. No siempre hay que pedir a los mejores o mayores. La responsabilidad ha de ser a todo el equipo, no sólo a los mayores".

Koeman habló también sobre lo que significa ser entrenador del FC Barcelona y sobre la presión que eso conlleva y que no ayuda a la hora de trabajar, aunque es entendible: "Si eres entrenador del Barça, siempre existe mucha presión. Si no ganas, siempre el culpable es el entrenador, lo acepto y lo asumo. Hay tiempo de analizar y hablar sobre el futuro, pero soy optimista y pienso que ganamos mañana".

Leo Messi, andando por el campo en mitad del partido Reuters

Ante el inicio de la campaña electoral por ser presidente del Barça en la que se miden Víctor Font, Joan Laporta y Toni Freixa, Koeman aseguró que no votará: "No voto porque no soy la persona que tiene que hacerlo. Vamos a entrar en la última semana de campaña. Los candidatos van a salir todos los días, cada uno tiene su historia, lo que piensa que es mejor para el club. Tengo que esperar y los socios tienen que decidir".

Presión para el Barça

El técnico holandés asegura que todos tienen partidos complicados estas semanas, no solo ellos: "No estoy de acuerdo. Parece que sólo jugamos nosotros partidos muy importantes. Este fin de semana se enfrentan los de arriba. Hay presión para todos, no más para nosotros y menos para los demás. Si eres entrenador del Barça, la presión existe en todos los partidos".

Además, repartió elogios para Araujo, que vuelve y estará disponible para medirse al conjunto hispalense. La titularidad de Piqué parece clara, pero no así la de Lenglet tras su fallo contra el Cádiz: "Araujo ha hecho muy buena temporada. Es un defensa joven, ha aprendido mucho, ha demostrado su calidad, su físico. Es importante tener gente fuerte y rápida. Ha de mejorar juego con balón, pero aporta muchas cosas. Todos los que entran en la lista tienen opciones de jugar. Lo veréis mañana".

Koeman confía en ganar al Sevilla, pero cree que el de Copa y el de Liga serán encuentros diferentes: "Son dos partidos diferentes. Mañana es campeonato y el miércoles, Copa. Hay que intentar ganar los dos. Sabemos el resultado de la ida de la Copa y mañana es seguir con nuestra racha que estamos haciendo en la liga. Sumar puntos y presionar a los de arriba".

