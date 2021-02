El ataque de Font a Laporta tras 'robarle' algunos nombres: "El emperador va desnudo"

Las elecciones del Barça están a la vuelta de la esquina y los candidatos han entrado en la recta final de sus campañas. Si Joan Laporta sacaba la carga pesada esta mañana, no han tardado en reaccionar sus contrincantes al proyecto que ha presentado. Bueno, para Víctor Font ha aclarado poco. Este ha presentado esta tarde la propuesta para que los espectadores puedan volver al Camp Nou y ha aprovechado el evento para contestar a su rival.

"Hoy es un día triste. Lo explicamos en la última rueda de prensa, las dinámicas electorales no ponen los intereses del Barcelona por delante. Siempre dijimos que no queríamos pedir exclusividad en los activos del club. Nuestra voluntad es que Xavi Hernández lidere este proyecto deportivo. Hay otras candidaturas que no tienen un proyecto trabajado y tienen que improvisar en los últimos días. Dicen que por respeto no dicen los nombres, pero la realidad es que no hay proyecto", comenzó Font.

Todo ha venido a cuenta de que se ha visto a Albert Benaiges, su hombre para la cantera, en la presentación del proyecto deportivo de Joan Laporta. "Han presionado a Benaiges para que se vaya con ellos porque le han dicho: "Estás conmigo o contra mí". Benaiges no se merecía que le pusieran entre la espada y la pared. Nos llamó muy consternado hace dos días para explicárnoslo. Le dijimos que no sufriera y que fuera. Nosotros no pensamos que la gente está conmigo o contra mí", aclaró el candidato.

Font ha denunciado esta actitud de Laporta, pero aún así se siente con fuerza con respecto a sus opciones. "Entiendo que estamos en una campaña, pero nosotros no pasaremos ciertas líneas rojas. No vamos a amenazar. Le decían que tenía que ir allí, salir en la foto y que se pudiera utilizar que se ha desmarcado de nosotros porque ya habíamos anunciado que forma parte de nuestro proyecto deportivo. La lectura que ha abandonado el barco del señor Font no es correcta porque no pensamos así. Y si gobernamos contaremos con los activos que son mejores para el club", sentenció.

Desnudo

El candidato de 'Sí al Futur' cree que sigue teniendo más credibilidad que Laporta. "Echo de menos que no se explique el proyecto. Muchos socios habrán votado por correo a Laporta sin saber quién tomará las decisiones deportivas, que es lo más importante. No habla de Jordi Cruyff y luego filtran que tendrá lugar en el proyecto. ¿Fichará Laporta, Yuste, Valdés, Pichi Alonso, Víctor Muñoz...? ¿Quién ficha ahí? Nosotros siempre hemos dado los nombres diciendo qué hará cada persona", expuso durante la rueda de prensa posterior al acto.

Font saca pecho por su actitud durante todo este tiempo y espera que los socios lo valoren. "Nosotros sólo sabemos ir de cara, ser respetuosos, constructivos y mirando por los intereses del Barça. Yo no critico a Laporta, intento explicar por qué nuestra propuesta es mejor. Tengo la impresión de que el emperador va desnudo y nadie se atreve a decirlo. Que no hay proyecto no es una opinión. En las elecciones al Barça nunca ha existido la intención de hacer un plan de gobierno", aclaró el candidato.

[Más información: Laporta da un golpe con su programa deportivo para el Barça: Puyol, Alemany...]