Primera sentencia por el examen falso de Luis Suárez en Italia

El caso del examen falso de Luis Suárez en Italia ya se ha cobrado la primera 'víctima' judicial. Lorenzo Rocca, examinador de la Universidad de Perugia, se ha declarado culpable ante la acusación de fraude y asumirá un año de prisión por dicho delito. Se convierte así en el primer condenado por el fraudulento proceso que buscaba darle la nacionalidad italiana al delantero uruguayo.

Luis Suárez, por aquel entonces, buscaba equipo para abandonar el Barça. El cuadro catalán no le quiería en la plantilla y el goleador necesitaba nuevos retos. La Juventus confirmó públicamente que estaba interesada en esa incorporación. Sin embargo, el gran impedimento para certificar el fichaje era que Suárez aparecería como extracomunitario, un cupo que en el cuadro de Pirlo ya tenían completo. Fue entonces cuando se abrió la vía de obtener el pasaporte italiano para no perjudicar a la plantilla y poder consumar su incorporación.

La Juventus no veía viable la llegada de Suárez. Desde el conjunto italiano aseguraban que no había tiempo material para que el delantero aprobara el examen y todos los trámites siguieran adelante para que pudiera ser inscrito a tiempo. Pese a ello, el uruguayo prosiguió con su objetivo de sacarse la documentación necesaria. Fue ahí cuando, en la Universidad de Perugia, se sometió a un examen que poco después se ha confirmado que fue un fraude.

Luis Suárez, en un momento del partido Reuters

Tal y como publica la agencia ANSA, Lorenzo Rocca, profesor de dicha universidad, ha sido el primero en ser condenado por fraude. Pero todo apunta a que podrían ir detrás varios cargos más. La justicia italiana ha investigado tanto a profesores como a miembros de la Juventus, que siempre defendieron no haber sido partícipes del fraude. Algo que deberá resolver la justicia y que, después de varios meses, toma sus primeros avances.

Entre los detalles que hicieron saltar las alarmas están la escasa duración del examen, las preguntas tan sencillas que se le realizaron, la parafernalia que se organizó alrededor del jugador y, sobre todo, las conversaciones entre los profesores participantes. En ellas se reconocía que Luis Suárez no reunía las condiciones para obtener el pasaporte. De hecho, Rocca fue quien le hizo el examen oral, cuyas preguntas se habían preparado previamente.

Final feliz

Luis Suárez, tras el "no" de la Juventus, acabó marchándose al Atlético de Madrid, donde su rendimiento está siendo muy positivo. El delantero uruguayo ha situado a los colchoneros en lo más alto de la clasificación y es uno de los culpables de la última gran racha de Simeone. Suárez quiere seguir dando guerra y, pese a esa mala experiencia en su despedida del Barça, el atacante no pretende retirarse próximamente.

"El Barcelona me echó, me dijeron que ya no contaban conmigo. Otra cuestión es si todavía tienes un contrato plurianual y el club quiere venderte. Pero el club indicó que de todos modos ya no me tenían en cuenta. Simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto", reconoció en una reciente entrevista.

