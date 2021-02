Simeone: "En septiembre hubiese firmado perder 0-1 en la ida de octavos y ser líder de La Liga"

El Atlético de Madrid ha salido derrotado del partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Giroud marcó el gol de la victoria para el Chelsea, aunque el tanto tardó en subir al marcador después de que el árbitro en primera instancia señalase fuera de juego. El 'Cholo' Simeone habló ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la actuación de sus pupilos.

Análisis del partido

"En un partido hay muchos resultados, fue muy trabajado de los dos equipos, muy pocas opciones de gol para los dos equipos. Ellos aprovecharon esa jugada que toca Hermoso para que Giroud estuviese habilitado. Fue muy apretado, muy parejo. Nosotros hicimos un trabajo defensivo, bien agrupados, para ver si podíamos, con los futbolistas de media cancha hacia delante -Correa, Joao Félix, Suárez, Lemar...- poder aprovechar la transición, saliendo rápido. Cosa que no fuimos tan precisos para aprovecharlas. Se vio el partido que se vio. El primer tiempo controlado por ellos pero con situaciones de vértigo para nosotros en salida. Un segundo tiempo muy parejo. No creo que los porteros hayan hecho muchas paradas. Vamos al partido de vuelta, será duro, difícil, como todo en la Champions. Tendremos que buscar sobre todo, encontrar la tranquilidad para convivir con el momento en el que está el partido". 23 fotos Las mejores imágenes del Atlético de Madrid - Chelsea de la Champions League Ángela Castañeda

Once ofensivo

"No sé lo que esperaban. Cada uno puede opinar libremente. Buscábamos a partir del orden, tener un bloque fuerte y aprovechar el talento que tenemos a partir de la recuperación de la pelota".

¿Qué deben cambiar?

"Seguir trabajando, ocuparnos de las cosas que se hacen bien. Solucionar las cosas que en este momento no están saliendo de la mejor manera. Se están recuperando futbolistas que han tenido esa etapa de la Covid que deja un daño. La presencia de Dembélé, me dejó situaciones para revisar y para tener en cuenta, para lo que el equipo puede necesitar. Un gran trabajo del equipo. Luego, la opinión es libre en el fútbol".

¿Cómo imagina el partido de vuelta?

"Irme a tres semanas es demasiado, tenemos muchos encuentros mientras. Es un rival que juega bien, que tiene velocidad. Pudimos controlar esa velocidad con los delanteros que tienen, Giroud y las bandas. Nos faltó un poco de precisión, sobre todo en la recuperación de la pelota, para posicionarnos mejor en ataque y lastimar. Lo trabajaremos. Tenemos un partido importante en Villarreal. El momento no es bonito porque los resultados no nos están acompañando. Así que, trabajar, trabajar y trabajar".

Bajas importantes

"No creo que los chicos que les ha tocado jugar hoy hayan respondido mal. Repito, viendo el trabajo del equipo, la implicación para el momento en el que estamos, me siento bien, confío en el equipo que tenemos. Si en el mes de septiembre me dicen que perdimos el primer partido 0-1 y que vamos primeros en Liga, lo firmo seguro... Con tranquilidad. Ocupándonos porque el momento no es bueno".

[Más información - Luis Suárez: "El Barcelona me echó de esa forma... merecía un respeto"]