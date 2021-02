Luis Suárez: "El Barcelona me echó de esa forma... merecía un respeto"

Luis Suárez vive un momento dulce en el Atlético de Madrid. Después de su salida traumática del Barcelona, el delantero charrúa ha conseguido hacerse un sitio importante a las órdenes de Simeone. Aunque todo podría haber sido diferente de haber fichado por PSG o Juventus de Turín.

Sobre todo ello ha hablado en una entrevista para France Football, en la previa del partido entre el Atlético de Madrid y el Chelsea de la Champions League. Luis Suárez ha manifestado que lo que le molestó "realmente" en su adiós del Barça fue que le dijesen "que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel", que no podía "estar a la altura de un gran equipo".

"Eso es lo que me disgustó. El Barcelona me echó, me dijeron que ya no contaban conmigo. Otra cuestión es si todavía tienes un contrato plurianual y el club quiere venderte. Pero el club indicó que de todos modos ya no me tenían en cuenta. Simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto", ha señalado sobre el trato de la directiva del Barcelona.

Luis Suárez celebra su gol La Liga

El futbolista charrúa ha continuado hablando de su salida de Can Barça: "Si no hubiera mostrado nada en el Barcelona durante tres o cuatro temporadas… lo habría entendido. Pero he marcado más de 20 goles cada temporada. Siempre he tenido buenas estadísticas, solo por detrás de Messi".

"Hoy ha quedado claro que no es fácil jugar en el Barcelona. Muchas compras no han podido cumplir las expectativas en Barcelona. Llegué a cierto nivel en Barcelona durante seis años e hice lo que se esperaba de mí", ha añadido un Suárez que ha afirmado que "fue una decisión" que no pudo "evitar".

"Sentí que ya no estaba en los planes", ha asegurado el uruguayo. Luis Suárez ha hablado después sobre su llegada al Atleti: "Con todo mi orgullo me dije a mí mismo que demostraría lo que valía. Y por eso me atraía jugar en el Atlético de Madrid, un club ambicioso. Mucha gente todavía se pregunta por qué elegí al Atlético".

Atlético de Madrid

El delantero ha explicado cómo fue su adaptación: "Este cambio fue bienvenido después de todo lo que había vivido en el Barcelona. Lo más difícil fue que tengo una familia que estuvo acostumbrada a una ciudad durante seis años. Explicando a mis hijos que nos vamos a ir mientras ellos tienen sus amigos y su vida en Barcelona. Eso fue definitivamente lo más difícil. Y luego también en medio de una pandemia. Eso dificulta aún más la integración en Madrid".

Luis Suárez, en un momento del partido Reuters

Para finalizar, ha hablado sobre el trabajo de Simeone: "Lo esencial es la mente. Es muy importante ser fuerte en la cabeza y sentir que tiene los medios para revertir situaciones difíciles. Siempre ha sido una de mis características: nunca me rendí, incluso en momentos difíciles".

"Es este personaje el que me empujó a venir a este equipo (el Atlético) que lucha por cosas importantes. Una de mis motivaciones fue poder demostrar que todavía tienes que contar conmigo. Es una cuestión de autoestima. Después de todos estos años en el Barça, quería demostrar que todavía puedo ser útil al más alto nivel, dentro de la élite española", ha sentenciado.

