Carlos Sainz desvela cuál es su mayor objetivo tras su llegada a Ferrari

Carlos Sainz afronta en este 2021 el reto más importante de su carrera. Comienza una nueva aventura que tiene parte de gran sueño y parte de gran responsabilidad. Formar parte de la familia Ferrari dará una mayor magnitud a todo lo que suceda de aquí en adelante en la vida y en la carrera de Carlos, tanto para lo bueno como para lo malo.

Sin embargo, el piloto madrileño se siente preparado para dar este gran salto. Atesora un enorme talento en sus manos y ya tiene una importante experiencia acumulada a pesar de su juventud. Ha pasado por tres equipos diferentes y de todos y cada uno de ellos ha sacado cosas positivas y aprendizajes, aunque McLaren quedará para siempre en su corazón como la etapa en la que entró en la élite de la Fórmula 1, donde firmó sus primeros podios, llegó a liderar carreras y se codeó con lo más selecto de la parrilla.

Por eso, ahora quiere poner en práctica todo lo aprendido sin olvidar los pasos que ha ido dando en su carrera profesional, reconociendo que ha tenido momentos mejores y otros momentos más complicados: "Honestamente, creo que la única vez en la F1 donde mi carrera ha ido subiendo y bajando de un equipo a otro fue cuando dejé Toro Rosso para ir a Renault y luego a McLaren. Pero recordemos que en Toro Rosso estuve tres años". Afirma el español en declaraciones ofrecidas por GPFans.

Carlos Sainz y Lando Norris en el GP de Abu Dhabi Twitter (@McLarenF1)

"En 2017 me sentí como en casa en Toro Rosso y rendí a un buen nivel. Pero luego llegó la oportunidad de Renault y Red Bull todavía me contrató, así que fue una situación muy extraña allí y finalmente me dejaron irme a McLaren y pensé que iba a construir una relación a largo plazo con McLaren".

"Disfruté mucho los dos años con el equipo. El segundo año vimos mejoras en comparación con el primero. Eso demuestra que la estabilidad en un equipo y permanecer en un equipo durante mucho tiempo ayuda con el rendimiento y te convierte en un piloto más rápido y mejor".

El objetivo de Sainz

Con esa idea llega a Ferrari, teniendo claro que el primer gran objetivo es alcanzar una estabilidad y una regularidad, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Sainz ha comprobado que ese ha sido el camino del éxito en McLaren y quiere trasladarlo a su nueva aventura y a su nueva familia en la Scuderia.

"La estabilidad también es mi objetivo con Ferrari y por eso firmé un contrato de dos años con ellos. Mientras estemos contentos el uno con el otro, quiero que esa sea la nueva tendencia en mis contratos, no sólo un año como lo estuve con Renault sin saber lo que iba a pasar. Si hay algo que he aprendido en McLaren, es lo importante que es estar más de un año en un equipo para extraer el máximo potencial de ese coche y de la gente que está a tu lado".

Carlos Sainz Jr. y Riccardo Adami, en una de sus primeras conversaciones Ferrari

Más allá de hablar de victorias y de campeonatos, por ahora Carlos solo quiere hablar de estabilidad. No obstante, no esconde que confía en esa estabilidad para obtener los mejores resultados y para que su relación con el equipo italiano sea exitosa. Con una estabilidad en el trabajo se obtienen mejoras y un rendimiento óptimo y, por lo tanto, los resultados y los podios están más cerca.

La apuesta de Ferrari

Además, esa idea defendida por Carlos no solo ha encontrado su amparo en una oferta y en un contrato, sino que se ha visto refrendada por las bases de un equipo como Ferrari que quiere reinventarse y que para ello ha apostado de lleno por la juventud de su nueva pareja de pilotos, dejando atrás a todo un cuatro veces campeón del mundo como Sebastian Vettel que, eso sí, no pasaba por su mejor momento ni deportivo ni mental.

"Hemos apostado por un piloto joven. Con Leclerc y Sainz contamos con la formación más joven de Ferrari desde 1968. Normalmente, estamos apostando por cada elección no sólo durante dos años y es porque estamos tratando de crear bases sólidas para el futuro y también mirando a largo plazo. Así que esperamos que Carlos renueve y esté con nosotros también en los próximos años". Estas palabras de Mattia Binotto, jefe de la escudería, demuestran que Carlos ha llegado el sitio idóneo. Ahora solo falta que el SF21 esté a la altura de las expectativas.

