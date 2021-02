Vettel: "No estaré frustrado toda mi vida por no haber ganado un Mundial con Ferrari"

Una reciente imagen de Sebastian Vettel se volvió viral por su particular cambio de look. Pero el piloto germano está centrado en su nueva etapa en Aston Martin, aunque en una entrevista para RACER ha hablado sobre su paso por Ferrari, con el que no consiguió lograr ganar el Mundial de Fórmula 1.

"El título era lo más importante, así que seguro que me ha faltado algo, pero estoy bastante seguro de que no me sentiré frustrado el resto de mi vida", ha señalado el alemán tras su salida del Cavallino Rampante. "En verdad, no necesito entender la decisión de Ferrari", ha continuado.

"No cambia nada lo que yo piense. Pero yo no trabajo de esa manera y no lo veo así. Está bien para mí y lo acepto completamente, y cuando Mattia Binotto me lo dijo por teléfono, estaba claro. No era como si estuviera tratando de replicar o convencerlo de lo contrario, en absoluto", ha añadido Vettel.

Sebastian Vettel con Ferrari Instagram (vettelofficial)

"Creo firmemente que si una puerta se cierra, otra se abrirá, y obviamente tomó un poco de tiempo y generó muchas preguntas sobre qué puerta quería abrir. No es que tuviera todos los equipos para elegir. Pensé solo en lo que quiero hacer, más para el futuro, si quiero quedarme en la Fórmula 1 o no. Pero obviamente tomé mi decisión y abrí la puerta", ha asegurado el alemán.

Quedarse con lo bueno

Vettel tiene claro que de su etapa en Ferrari prefierer quedarse con lo bueno: "Creo que todo sucede por una razón, las cosas buenas suceden por una razón y las cosas malas suceden por una razón, y durante los últimos seis años, hablando de actuaciones en pista y demás, he aprendido mucho. Creo que esto me ayudará durante el resto de mi camino en la F1 y fuera de la F1. Tengo la convicción de que salgo más 'rico' de lo que era antes, y no me refiero a esto económicamente o con más victorias, pero creo que más rico en experiencias y cosas que me ayudarán en el camino".

Lo que ha querido dejar muy claro es que no va a seguir los pasos de Fernando Alonso, no se ve en el Gran Circo cumplidos los 40: "Soy bastante racional en estas cosas y no me veo en la Fórmula 1 cuando tenga 40 años. Así que tengo algunos años más, pero no 10 más. Tengo que tener eso en cuenta. Después de lo que he logrado en el deporte hay un momento en el que empiezas a pensar en lo que vas a hacer a continuación, pero sabemos el resultado por ahora y veremos cómo va a partir de ahí".

