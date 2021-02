Ferrari cree en Carlos Sainz: "Si tiene buen coche, estará en el podio"

Ferrari afronta una nueva temporada con algunas dudas sobre el rendimiento que tendrán sus monoplazas en este 2021. Carlos Sainz Jr. ya ha vivido su primer día como piloto de la histórica escudería y sobre él ha hablado recientemente Mattia Binotto.

El director del equipo italiano ha admitido que continúa existiendo una gran diferencia entre ellos y Mercedes. "Honestamente, la brecha con el mejor equipo de hoy es muy grande y no la cerraremos el año que viene", ha comentado en declaraciones para la web GPfans.

En Maranello creen que no habrá muchas opciones de victoria, a no ser que se dé una carrera loca y que fallen los coches top de la parrilla: "Nunca se sabe lo que puede pasar durante la temporada, durante las carreras, si habrá una oportunidad, ojalá podamos conseguirla. No tengo una bola de cristal, pero estamos trabajando muy duro para hacer nuestro mejor esfuerzo, veremos cuál será el nivel competitivo en marzo".

Carlos Sainz con el mono de Ferrari @ScuderiaFerrari

Pese a esta previsión, en Ferrari sueñan con poder ver a Carlos Sainz en el podio. Y es que hay muchas esperanzas con esta nueva aventura del español en la escudería: "Ojalá veamos a Carlos en el podio, realmente espero que sea así. Creo que eso no depende de él, sino del coche. Si el coche es lo suficientemente bueno, creo que es capaz de hacer carreras fuertes y estará en el podio".

Apuesta por Sainz

"De nuevo apostamos por un piloto muy joven. Es nuestra formación más joven desde 1968. Normalmente, apostamos por cada elección no sólo durante dos años y es porque estamos tratando de crear bases sólidas para el futuro y también mirando a largo plazo. Así que esperamos que Carlos renueve y esté con nosotros también en los próximos años", ha asegurado Binotto.

Carlos Sainz se sube por primera vez a un Ferrari

El propio piloto remarcó durante su primer día con Ferrari que "es un sueño de la infancia hecho realidad". "Ponerse el traje rojo de carreras y conducir para este equipo es mucho más que un simple sueño. Como piloto de carreras, es un gran honor y una gran responsabilidad que estoy deseando experimentar y abrazar. Incluso si no te gustan los coches, reconoces la marca y asocias el color rojo con Ferrari", destacó.

Sainz también remarcó cuáles eran sus dos grandes objetivos: "Llegar a ser piloto de Fórmula 1 y ganar el Campeonato del Mundo. La ambición es ayudar a crear un equipo ganador, devolver a la escudería a lo más alto, donde debe estar, y ganar el Campeonato del Mundo".

