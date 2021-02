Fernando Alonso impulsa al futuro primer piloto chino de la historia de la Fórmula 1

Renault tiene dentro de su organigrama varias joyas. Sin duda alguna, la más valiosa y preciada de todas es Fernando Alonso. El asturiano regresa este año a la Fórmula 1 para liderar al nuevo equipo Alpine y con él, han regresado las esperanzas de volver a luchar por el título en un futuro no muy lejano. 2022 dictará sentencia en ese aspecto.

El compañero del ovetense, Esteban Ocon, también tiene una gran consideración dentro de la estructura de Renault, ya que le ven como uno de los grandes talentos de la nueva hornada de la Fórmula 1. No lo tendrá fácil, ya que tendrá que competir contra jóvenes estrellas como Carlos Sainz, Max Verstappen, Leclerc, Lando Norris o Pierre Gasly.

Sin embargo, por detrás de Fernando Alonso y Ocon, con el sello de la academia Renault, llega un piloto que quiere hacer historia en la Fórmula 1 y en su país. Se trata de Zhou Guanyu, quien ya sueña con convertirse en el primer piloto chino que forma parte del 'Gran Circo'. El país que durante décadas lleva siendo el más habitado del mundo y todavía no ha conseguido que uno de sus pilotos llega hasta la cima de la Fórmula 1, algo que Zhou podría conseguir en los próximos años.

Zhou Guanyu en los tests con el RS18 Renault F1

"Sí, yo diría que definitivamente soy el más cercano a entrar en la Fórmula 1 como primer piloto chino". Así de seguro se muestra en declaraciones a AFP. "Cuando tenía cuatro o cinco años, ya me gustaban mucho los coches de juguete, siempre recibía coches como regalo de cumpleaños. Entonces, un día fui a un karting indoor cuando tenía siete años y medio y esa fue la primera vez que conduje un kart adecuado. La primera vez que lo probé, me encantó".

Su trayectoria

Para perseguir su sueño se marchó hasta Sheffield, donde un equipo de karting le fichó, a pesar de no conocer ni las costumbres ni el idioma. Era 2012: No hablaba muy bien inglés en ese momento porque las lecciones de inglés que estudias en la escuela en China son completamente diferentes a hablar realmente con una persona o en la vida real. Así que todo para mí era como estar en blanco. No tenía ni idea y las lecciones para mí eran realmente difíciles de entender".

Su buen hacer en el karting le permitió pasar por dos de las mejores academias de pilotos que existen. En 2014 dio el salto a Ferrari, donde comenzó a probar suerte con los monoplazas. Allí permaneció hasta el año 2018, para pasar el curso siguiente a Renault. En la casa francesa vieron rápidamente su potencial y le pasaron de inmediato a la Fórmula 2. En su primera temporada terminó séptimo del campeonato y este pasado curso, en 2020, ha sido sexto, sumando una victoria, una pole, seis podios y tres vueltas rápidas en un campeonato dominado por Mick Schumacher.

"Recuerdo que en 2019, cuando fui al Gran Premio de China, todo el mundo decía: 'Esperamos verte en la F1 en dos años'. Eso me dio un impulso. El país me está apoyando para lograr mi sueño y el sueño de los aficionados al automovilismo chino también".

Zhou Guanyu pilotando el RS18 Renault F1

Pensando en la F1

Ahora, antes de llegar hasta la Fórmula 1 como lo ha hecho Mick, debe cumplir con una serie de pasos. El primero es obtener la Súper Licencia que la FIA exige para formar parte del 'Gran Circo': "El objetivo principal para este año es obtener mi Súper Licencia, prepararme para cuando haya un asiento disponible en F1, para que pueda lograr esa oportunidad. Pero el último paso es el más difícil porque, además de la Súper Licencia, necesitas tener las oportunidades o el asiento disponible para llega".

Mientras eso llega, Zhou Guanyu ya puede presumir de haber pilotado un Fórmula 1 oficial. Fue en el test de jóvenes pilotos de Abu Dhabi donde coincidió con Fernando Alonso, aunque antes ya había probado el RS18: "Me dio muchos consejos y también le dio al equipo muchos consejos. No sólo me los dio sobre el pilotaje. Fueron más: cómo configuras el coche, cómo gestionas el desarrollo del motor durante una carrera, cómo logras un coche que vaya menor en la calificación...".

