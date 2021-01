Fernando Alonso apunta alto: "Espero repetir los buenos años con Renault"

El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 es uno de los momentos más esperados en el mundo del motor de cara a 2021. El piloto asturiano calienta motores con alguna entrevista, como la que ha concedido en Italia a la cadena de televisión RAI. En el programa TG2 Motori de Rai2, el nuevo piloto de Alpine F1 habla de lo que está por venir y su vínculo con el país de la marca Ferrari.

"Es algo bonito, es una bonita emoción", dice un Alonso que recordó sus mejores años en Renault, entre 2005 y 2006. "Hace dos años dejé la puerta abierta a volver a la F1 con las nuevas reglas. Fueron aplazadas por el coronavirus hasta 2021, pero, de todos modos, pensé que el 2021 ya podía ser un buen año para estar en la categoría, crecer junto con el equipo. Y con Renault, que ha sido siempre un poco como mi casa, mi familia dentro del mundo del motor. Espero repetir aquellos buenos años", añadió.

Su nuevo jefe, Luca de Meio, es italiano y elogió su figura: "Me dio confianza que el presidente ama las carreras. Esa es una cosa muy importante, porque en estas grandes empresas tienes que tener, también, un poco de pasión por las carreras, si no todo se olvida un poco. Ver a Luca ya en varias carreras de 2020, creo que fue a cuatro o cinco grandes premios, no es una cosa normal para un presidente de un grupo automovilístico como el de Renault, con lo que creo que toda esa pasión la está transmitiendo a todo el equipo y eso es bueno".

El nuevo Alpine F1 de Fernando Alonso, en su primer diseño

Vínculo con Italia

Siguiendo por el país de la bota, Fernando Alonso declaró su amor por Italia. "No creo mucho en las casualidades, pero es verdad que mi carrera ha estado ligada a Italia de algún modo, siendo piloto de Ferrari, además. Pero, también empezando con Minardi, después teniendo siempre a Flavio Briatore a mi lado, ahora con Luca de Meo, con lo que siempre hay algo de Italia en todas las cosas que hago en el Mundo del Motor. Me gusta", dijo repasando varios capítulos de su trayectoria.

Aunque Alonso dejará pronto de tener tiempo para pisar tanto Italia como acostumbraba. El piloto asturiano dejará su residencia habitual en Suiza, en la ciudad de Lugano, que está a pocos kilómetros de la frontera transalpina. Su sitio dentro de poco estará en la Fórmula 1 y su gira por todo el mundo a lo largo del año.