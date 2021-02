Laporta y la histórica debacle del Barça contra el PSG: "Hablé con Piqué y estaba hundido"

Joan Laporta sigue dando pasos en la elaboración de su proyecto para formar la candidatura más potente posible para acceder de nuevo a la presidente del FC Barcelona. El conjunto catalán no atraviesa precisamente su mejor momento tras la humillación sufrida ante el PSG en Champions con un Mbappé colosal, autor de tres goles.

El que fuera máximo mandatario del club ha presentado su proyecto para las diferentes secciones de la entidad blaugrana ajenas al fútbol y ha confirmado que como culé, lo vivido la noche del martes fue un desastre que le dejó muy tocado: "El otro día estaba enfadado, con una decepción enorme, quería irme a dormir y que pasaran las horas. No tuve ni fuerzas para hacer un tuit. Me fui a dormir, no dormí muy bien, pero van pasando las horas y el mensaje es claro: hay que estar con los jugadores".

Además, Laporta ha revelado también que ha hablado con un jugador presente el otro día en el césped, Piqué, a quien ha querido transmitirle todo su apoyo: "Hablé con un jugador del primer equipo tras el partido. Estaba hundido, pero él fue precisamente quien dio ejemplo al querer jugar saliendo de una lesión. Ya he hecho la referencia a una conversación con una persona con la que tengo muy buena relación, y sólo dije que estaba hundido, pero permíteme que me reserve el resto de la conversación y solamente te diga que no los vamos a dejar solos".

Piqué agarra a Mbappé Reuters

Tal y como el propio Laporta ha afirmado, van pasando las horas y es momento de mirar al futuro. En ese futuro, ya se ve como presidente de un Barça solvente económicamente: "Estoy convencido de que el club estará saneado económicamente a corto plazo".

Messi y los fichajes

Si el club recupera su poderío financiero, algo bastante lejano más allá de las promesas del candidato, será momento de pensar en fichajes: "Tengo todas las cartas preparadas para afrontar situaciones de estas. Es por la experiencia y los conocimientos que tengo de las personas que podrían intervenir en todas estas situaciones. Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad al barcelonismo. Volveremos a ser sostenibles económicamente y si necesitamos mejorar los aspectos deportivos de nuestros equipos profesionales -también del fútbol-, tengo todas las cartas preparadas para jugarlas".

No obstante, el mayor fichaje, o la mayor operación, será la de intentar retener a Leo Messi: "Me mantengo en la voluntad de convencer a Leo para que continúe en el club. Los competidores son clubes Estado y tienen su manera de saltarse el Fair Play Financiero. Recibirá grandes ofertas y es complicado competir con ello, pero le intentaré convencer".

De momento, Laporta le pide al equipo que no se deje ir y que sigan peleando porque todo puede cambiar con unos cuantos resultados: "Recuperar la mentalidad ganadora. Que luchen, que sigan luchando. La Copa se ha de jugar y La Liga... El Atlético pasará momentos de dificultad. Les pediría que mantengan la dignidad y recuperen la mentalidad ganadora".

La cara de Leo Messi tras el cuarto del PSG Reuters

"Si es así, no los dejaremos solos nunca. Es ahora cuando hay que querer más al Barça. Los jugadores están a día de hoy solos. Les pido que mantengan la dignidad en Champions. Iremos muy tranquilos a París. Creo que se tiene que crear un ambiente de remontada para el partido en París. Se han vivido momentos épicos en la historia de este club. Hemos de ir a París con esa mentalidad".

Sueños en Europa

Además, Laporta, que ya ha hablado de algunos planes de futuro como la propuesta de nuevos patrocinadores que generen riqueza en el club y de incluso recuperar la sección de béisbol del Barça, tiene un sueño para el futuro donde no solo aparece una Champions, sino que aparecen hasta cuatro.

"Ganar las cuatro Champions de las secciones en una sola temporada es un deseo que tenemos. Conmigo como presidente hemos ganado todas las Champions que se podían ganar con las secciones y dos de fútbol, mientras que en fútbol el rival directo no ganó ninguna. Haremos todos los esfuerzos que hagan falta para conseguirlo, esto sí que lo puedo prometer. Tendremos a todos los deportistas y profesionales volcados en conseguirlo".

[Más información: Laporta ya tiene su 'bomba' para el Barça de baloncesto: Navarro, nuevo líder de su proyecto]