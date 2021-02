El guiño de un propietario del Inter Miami a Leo Messi: "Nuestros caminos se cruzarán"

Continúan los rumores sobre el futuro de Leo Messi. El argentino no ha dado ningún detalle sobre cuál será su próximo equipo, pero hasta que decida hablar se irán sucediendo los gestos de aquellos clubes que sueñan con incorporarle a su plantilla. El último en dejar en el aire un posible fichaje del delantero argentino ha sido el Inter Miami, uno de los equipos de la MLS, que por medio de uno de sus propietarios ha sembrado la duda.

Y es que Leo Messi ha enviado un regalo a Marcelo Claure, uno de los grandes jefes del club estadounidense. Este, vía redes sociales, ha mostrado la camiseta firmada que ha recibido del delantero del FC Barcelona y ha acompañado su agradecimiento de un peculiar mensaje. Claure, además, también gestiona el Girona o el Club Bolivar.

"Gracias Messi por mandarme esta camiseta. La guardaremos con mucho cariño. El mundo del fútbol es muy pequeño y estoy seguro que nuestros caminos se cruzarán", ha escrito junto a la fotografía en la que posa con la elástica azulgrana. Ese "nuestros caminos se cruzarán" ha dado rienda suelta a las cábalas sobre una posible llegada de Leo al fútbol de Estados Unidos.

Cabe recordar que fue el propio Leo Messi el que mostró su predisposición a jugar, en alguna ocasión de su carrera, en la MLS. Muy recientemente lo recordó en plenos rumores sobre qué decisión tomaría con respecto a su posición en el Barcelona.

"Yo siempre he querido vivir en Estados Unidos, de vivir el fútbol ahí, la liga ahí y también. Por eso digo lo de volver a Barcelona, pero no sé lo que va a pasar. No sé si se dará. Ahora no pienso en otra liga u otro club, solo pienso en acabar la temporada con el Barça", explicó Messi en una entrevista el pasado mes de diciembre.

Antes, justo cuando se sucedió todo su conflicto con Bartomeu, el interés del Manchester City en su fichaje también puso encima de la mesa la posibilidad de ir a la MLS. El club británico, que comparte propietario con el New York City, barajó darle un retiro de oro al '10'. La oferta que se llegó a publicar para convencer a Messi incluía varias temporadas en la Premier y, posteriormente, un salto a la Major League Soccer.

Incluso mucho antes de que Messi y el Barcelona entraran en una espiral de tensiones, desde alguna que otra franquicia se le intentó convencer de que tenía un hueco en la liga. Fue el mismo Beckham quien puso sus ojos en Messi para el Inter Miami, el club que ahora vuelve a ganar protagonismo.

Messi, silencio

El argentino, pese a los rumores, no romperá su silencio hasta que no termine la temporada. Es la base sobre la que está gestionando toda esta situación el argentino, que vivió momentos muy tensos donde llegó a declararse en rebeldía. Una vez el conjunto catalán tenga nuevo presidente, se vea el futuro del proyecto de Koeman y se analice la temporada realizada, Messi tomará una decisión.

Hasta que eso ocurra, el PSG es el mejor posicionado para acometer la operación. Además de darle un papel importante en un proyecto europeo y de élite, supondría el reencuentro de Messi con su amigo Neymar.

