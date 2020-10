Carlos Sainz, sobre las mejoras del McLaren: "Nos falta mucho conocimiento del paquete nuevo"

Carlos Sainz ha hecho una discreta clasificación en el Gran Premio de Eifel celebrada este sábado en el circuito de Nurburgring. El piloto español tenía grandes esperanzas para esta carrera, pero el décimo puesto obtenido no resulta muy alentador de cara a la lucha por los puestos nobles de la clasificación.

El hecho de que en el día de ayer no se pudiera rodar debido al mal tiempo le ha pasado factura al piloto español, que llevaba en su monoplaza todos los avances que tenía preparado McLaren para el Gran Premio de Alemania. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado y Carlos se marchaba muy contrariado con lo ofrecido en pista.

La realidad es que su coche tuvo un peor ritmo que el de su compañero Lando Norris, que no llevaban ninguna de las mejoras establecidas y a pesar de eso pudo quedar por delante de Carlos al obtener el octavo mejor puesto. Por ello, Sainz se mostraba muy crítico y aseguraba que al menos esperaba estar por delante de su compañero.

Carlos Sainz, en el GP de Rusia 2020 EFE

Sainz aseguró habrá que esperar a mañana, a la carrera del domingo para ver cómo evoluciona el coche y si con el paso de las vueltas las mejoras van haciendo su efecto, ya que todos esperan que el nuevo paquete traído por McLaren sea mejor que lo ya existente. Sin embargo, el piloto español confirmó que el hecho de haber podido rodar tampoco les ha impedido conocer profundamente el rendimiento del monoplaza.

Así lo expresó ante los medios de comunicación tras conseguir ese décimo puesto en la clasificación que le ha sabido a poco: "Como no hubo libres ayer hemos decidido ir separados. Yo he llevado todo lo nuevo y Norris gran parte de todo lo viejo".

"La verdad es que ha costado, ha costado bastante. Desde los libres tres no he ido cómodo con el coche, he podido mejorar durante la clasificación, pero aun así no acaba de ir bien la cosa. No sé muy bien qué decir la verdad. Normalmente cuando pones cosas nuevas esperas ir por lo menos un poquito más rápido que tu compañero".

Esa era la mayor decepción para Carlos, comprobar como el coche sin mejoras de los McLaren era el más rápido en pista de los dos: "Como vimos con Lando en Rusia, a él también le costó un poco. Es algo que hay que ver y que hay que analizar".

Carlos Sainz en el GP de Eifel Twitter (@McLarenF1)

Sainz, contrariado con el McLaren

Sainz no quería hablar demasiado sobre la tremenda desilusión que ha supuesto para el equipo ver que las mejores provocaban un retroceso en el rendimiento del coche: "Hay mucha incertidumbre. Nos falta mucho conocimiento de este paquete nuevo, no lo hemos podido desarrollar ni mejorar".

"No digo que sea peor que lo otro, pero normalmente cuando pones algo nuevo siempre esperas ir un poquito más rápido y la verdad es que este fin de semana, no sé si es porque no lo hemos podido desarrollar bien, porque no ha habido libres o por qué, pero está costando. Me voy a quedar ahí de momento".

