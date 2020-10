Carlos Sainz, ambicioso en Nürburgring: "La última vez que estuve aquí, gané"

Carlos Sainz llega a Nürburgring con ánimos renovados. El piloto de McLaren ha superado ya su error en el Gran Premio de Rusia, en el circuito de Sochi, y por eso se muestra ambicioso y con confianza de hacer una gran carrera en el GP de Eifel, celebrado en Alemania.

La carrera se celebrará en un trazado clásico del automovilismo como es Nürbungring, que lleva muchos años alejado de la Fórmula 1, pero que es habitual en otro tipo de pruebas y categorías. Por eso, a pesar de que todos le conocen, la mayoría de pilotos llevan mucho tiempo sin haber rodado por él, por lo que la adaptación es clave.

Además, las condiciones de tiempo tan cambiantes pueden provocar estragos en la parrilla, ya que tan pronto hace viento y frío como tan pronto se pone a llover, como en el inicio de la sesión de libres de este viernes, retrasada por esas malas condiciones climatológicas que impiden, entre otras cosas, que el helicóptero sanitario tenga visibilidad suficiente para poder volar.

Sin embargo, a Carlos Sainz le gustan estas condiciones y este circuito, y por eso está con ganas de volver con fuerza: "Será un fin de semana interesante con temperaturas y condiciones de invierno en una F1 que está acostumbrada a ir siempre a países con calor y buen tiempo".

"Será diferente y especial porque nos aportará un poco más de incertidumbre. A mí me gustan las condiciones mixtas, que llueva, que las cosas sean diferentes. Así que yo le doy la bienvenida a este tiempo, sobre todo en la posición en la que estamos ahora. Las condiciones mixtas nos darán la oportunidad de hacer algo diferente".

Todos los expertos afirman que, tal y como está la situación, en Nürbungring podría pasar cualquier cosa, por lo que el podio e incluso la victoria están más amenazados que nunca. El trío que forman en cabeza Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Max Verstappen podría verse seriamente amenazado por la clase media.

"La lluvia no nos ha ido bien en el pasado a McLaren, pero es verdad que en Austria (Estiria) hice una muy buena clasificación. En 2019 no me gustaba cómo iba el coche en agua pero la única vez que ha llovido en 2020 me fue bien. Hay mucho viento estos días, pero creemos que habrá menos viento este fin de semana. El viento no nos beneficia. Debemos aplicarle más carga aerodinámica al coche. Quizá no es el mejor fin de semana para entender las mejoras por el frío y el viento".

El regreso a Nürbungring

El circuito alemán será una dura prueba para todos por la complejidad de su composición, aunque se trata de una pista de gratos recuerdos para Carlos: "Es un circuito muy completo, con muchos tipos de curva diferentes, como todos los circuitos clásicos. Tienen curvas peraltadas, curvas lentas, curvas medias, rectas largas... No sé si nos irá bien o no a nosotros, porque al ser tan completo tienes que tener un coche que vaya bien en todos lados".

"Todo el mundo conoce bien al circuito de Nürburgring, todos hemos competido o en F1 o en categorías inferiores. Pero es verdad que hace muchos años que nadie de nosotros compite aquí. Si normalmente tardamos dos vueltas en aprendernos el circuito, aquí quizá tardamos tres. Hay pocas escapatorias, mucha gravilla... eso me gusta, pero tardaremos un poco más en encontrar los límites. Me gusta estar aquí y la última vez que vine, gané".

Carlos ha afirmado que McLaren tiene mejoras muy importantes preparadas más allá del morro que probó Lando Norris en Sochi, aunque no será el mejor fin de semana para comprobar su rendimiento debido a las condiciones de tiempo tan cambiantes y que siempre complican la obtención de datos fiables.

"Parte de las mejoras que tendremos aquí es el morro que estrenó Lando en Rusia, pero aún debemos entenderlo bien y entender cuánto rendimiento nos da el nuevo alerón delantero para igualar el progreso de Renault y Racing Point. Hay más cosas nuevas además de ese morro".

La pérdida de puntos

Sobre su error en el Gran Premio de Rusia, Sainz asegura que no solo está superado, sino que no variará su forma de salir tan agresiva, ya que es uno de los puntos fuertes de su pilotaje: "Sé que soy muy agresivo en las salidas, es algo que siempre me ha funcionado y sobre todo en F1. Es algo que hago bien y me han dado muchos puntos en el pasado, lo de Rusia fue un error puntual. No quiero repetirlo, pero es mi primer error grave desde Canadá 2017, así que por un error en cuatro años no voy a cambiar la forma de hacer las cosas".

Por último, Carlos habló de la clasificación del mundial en la que su compañero Norris se sitúa cuarto, puesto que el madrileño ve muy difícil, pero no imposible: "El cuarto puesto del Mundial lo veo muy difícil. He perdido demasiados puntos a estas alturas. No lo descarto al 100%, pero lo veo muy difícil. Está siendo un año muy inconsistente y no estoy contento por ello. Todos los pilotos pasan por años donde se complican más las cosas por la naturaleza de las carreras, donde no todo depende de ti. Intentaré encontrar más consistencia en las próximas carreras".

