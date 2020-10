Bernie Ecclestone: "Schumacher pilotaba él solo, a Hamilton le ayudan en Mercedes"

Bernie Ecclestone sigue siendo un personaje de reputado prestigio en la Fórmula 1. El que fuera jefe supremo del 'Gran Circo' sigue ligado al mundo del motor y sus palabras tienen una gran repercusión siempre. Especialmente si habla para referirse a su gran 'enemigo' actual, Lewis Hamilton.

El exmandatario de la Fórmula 1 y el hexacampeón del mundo han tenido una relación de amor y odio en los últimos años. A pesar de llevarse bien en un principio, cuando Hamilton era la imagen refrescante de una nueva Fórmula 1 donde pilotos jóvenes como el inglés o como Sebastian Vettel querían liderar, en los últimos tiempos, sus cruces de declaraciones no han sido especialmente amistosas.

Hamilton acusó a Ecclestone de racista y el exjefe de la Fórmula 1 le aseguró que el corredor de Mercedes le debe a él ser gran parte de lo que es hoy, gracias a que le había abierto muchas puertas en la Fórmula 1 que sin su ayuda probablemente no se habrían abierto. No obstante, Ecclestone le ha vuelto a dejar un recadito al líder del mundial.

Bernie Ecclestone Reuters

Bernie ha realizado una comparación entre Hamilton y algunos otros pilotos de épocas pasadas que también fueron grandes campeones, pero que para él, tuvieron más mérito que el inglés, ya que antes la forma de pilotar era más complicada y tenían que lidiar con más problemas de los que ofrece el Mercedes actual a Lewis.

"Schumacher pilotaba más o menos solo su coche y Hamilton tiene a Dios sabe quién que le ayuda con la presión de los neumáticos y las velocidades en las curvas. Esto no tiene que ver sólo con Hamilton, sino con todo el equipo Mercedes desde 2013. Antes, Alain Prost, a quien admiro enormemente, estaba solo en cada carrera. Ese ya no es el caso hoy en día".

De esta forma, Ecclestone aprovechaba las figuras de dos históricos como Schumacher y Alain Prost para atizar al corredor de Mercedes, asegurando que el equipo alemán juega un papel muy importante en los triunfos del inglés, algo que otros no han tenido a su favor.

Sin embargo, a pesar de que Ecclestone afirma la existencia de importantes cambios en la Fórmula 1 actual, reconoce la grandeza de Hamilton: "No se puede decir nada malo de Hamilton, no se puede decir que no es bueno, no queremos decir eso. Tiene mucho talento y está entre los cinco mejores de estos últimos 30 años. Si es mejor que Michael o no, es imposible de decir".

La forma de ser de Hamilton

"Yo diría que Michael, Nelson Piquet y demás son más o menos la misma especie, pero Lewis es algo diferente, los pilotos que he mencionado no harían lo que hace Lewis. Diría que él no tiene límites en lo que hace, en su forma de vestir. Si no supieras que es piloto de carreras, quizá no lo adivinarías. En el caso de Nelson y 'Schumi', te dabas cuenta al instante de que eran pilotos. Ellos vivían de forma diferente, no se planteaban preguntas".

Ecclestone y Michael Schumacher EFE

De esta forma, el exjefe de la Fórmula 1 dejaba un nuevo recado a Hamilton, poniendo en duda su apariencia y criticando, de alguna forma, las actitudes y las acciones del seis veces campeón del mundo, algo que ha estado en tela de juicio en multitud de ocasiones, especialmente esta temporada.

"En la generación anterior, Senna sería el que más se parecería a Lewis por sus creencias religiosas y porque era fiel a sus ideas. Los otros no creo que estuvieran dispuestos a morir por ellas". Al menos, Ecclestone dejó una comparación positiva de Hamilton con Senna, considerado para muchos el piloto con más talento de todos los tiempos.

