El ataque a Hamilton: "Con una educación adecuada, no te habrías beneficiado de la Fórmula 1"

Cuando parecía que el tema del racismo había perdido fuerza en la Fórmula 1 y que eran otros temas como la debacle de Ferrari o la polémica de los plagios de Racing Point a Mercedes los que se llevaban toda la atención, ha llegado Bernie Ecclestone para responder a Hamilton y volver a hacer que todo salte por los aires.

El que fuera máximo mandatario del 'Gran Circo' mantuvo hace unas semanas un tenso intercambio de declaraciones con el hexacampeón del mundo, coincidiendo con el auge de las protestas racistas en todo el mundo y que piloto inglés se encargó de llevar hasta la Fórmula 1. En aquel momento, dirigente y corredor ya se lanzaron algunas lindezas dignas de mención.

Ecclestone, que aseguraba estar a favor de las campañas de Hamilton, también reconocía que le parecía excesivo llevar esa militancia al extremos, particularmente en el mundo de la Fórmula 1 donde a su juicio no había racismo. Además, en una entrevista en la CNN, Bernie llegó a hacer la siguiente afirmación: "Los negros son más racistas que los blancos en muchos casos".

Estas palabras llegaron a oídos de Lewis Hamilton, bueno dudó en responder y atacar a Ecclestone: "Estoy muy triste y decepcionado de leer estos comentarios. Bernie está fuera del deporte y es de una generación diferente, pero esto es exactamente lo que está mal: comentarios de ignorante y maleducado que nos demuestran lo lejos que necesitamos llegar como sociedad para la verdadera igualdad".

Bernie Ecclestone Reuters

Además, Hamilton dejó otra reflexión para el recuerdo y es que, el piloto inglés afirmaba haber sido víctima de comportamientos racistas durante su periplo en la Fórmula 1, pero viendo cómo era su dirigente comprendía que se pudieran producir este tipo de conductas y comportamientos.

Esas palabras, junto con las que hacían alusión a la ignorancia de Ecclestone, se le quedaron grabadas al que fuera dueño del equipo Brabham, quien ha decidido responder en una entrevista al Daily Mail: "Lewis, dijiste que soy un maleducado e ignorante. Tengo el mismo nivel de escolarización que tú".

Hamilton lidera el grupo de pilotos que se arrodillaron contra el racismo

"Por lo menos yo tengo una razón para tener este nivel, fui a la escuela durante la última guerra mundial y no fue en las mejores condiciones. Tienes suerte porque si yo hubiera recibido una educación adecuada, quizás la F1 no sería como lo ha sido para ti y no te hubieses beneficiado como lo has hecho. He hecho lo mejor con lo que he tenido, pero gané dinero antes de llegar a la F1".

Las experiencias de Ecclestone

Ecclestone se mostró profundamente dolido con las palabras de Hamilton y relató varios episodios vividos a o largo de su carrera con personas de color: "¿Qué pienso de la raza negra? Saqué la F1 de Sudáfrica después de que un sudafricano blanco matase a un periodista negro por sus comentarios".

En un fin de semana carrera, estaba junto a Jochen Rindt de camino al circuito en un coche con conductor. Pasaba una persona de raza negra por la carretera y el conductor bajó la ventanilla y lo golpeó con un bastón. Le hizo apartarse de la carrera. Le grité al conductor que parase el coche. Jochen y yo lo echamos y metimos a la persona de raza negra en el coche y lo llevamos a un sitio seguro".

"La policía me semiarrestó. Les expliqué lo que había pasado, pero no me querían entender. Así fue. Tuve muchos incidentes de este tipo; la vida no es justa. Necesitamos educar a las generaciones más jóvenes".

