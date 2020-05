Ecclestone: "Lo que le gustaría hacer a Vettel es pilotar para Mercedes contra Hamilton"

El futuro de Sebastian Vettel se complica. Parece que todos los caminos le llevan a una prematura retirada después de que se confirmase este mismo mes de mayo que abandonará Ferrari cuando finalice este 2020. Sobre la situación del alemán ha hablado recientemente Bernie Ecclestone.

En declaraciones para Evening Standard, Ecclestone ha revelado que ha mantenido una conversación con Vettel en la que ha aconsejado al piloto germano que se tome un año sabático: "He estado hablando bastante con él, tal vez debería tomarse un año sabático y luego volver en 2022 con el cambio de reglas".

"Eso le daría la oportunidad de esperar y ver cómo va a cambiar la Fórmula 1,pero creo que lo que le gustaría hacer es pilotar para Mercedes contra Lewis", ha añadido el exmagnate del Gran Circo, quien hace tan solo unos meses se colocó en el foco de la actualidad por el anuncio de su próxima paternidad con 89 años.

Las dudas sobre Vettel

La ruptura de la relación entre Ferrari y Vettel parecía un secreto a voces. Verse sobrepasado por Hamilton en los últimos años había acabado por colocar al alemán en una posición complicada. Sin títulos de por medio, Sebastian ha terminado por no renovar y ahora se encuentra sin equipo de cara al año 2021.

Sebastian Vettel, en el GP de Gran Bretaña EFE

Bernie Ecclestone apuesta porque pueda llegar a competir con Lewis Hamilton, algo que Toto Wolff, por su parte, no ha descartado. Lo que Ecclestone no ve viable es la salida del británico de Mercedes: "Simplemente no tiene sentido que vaya a otro lado. Cuando deje Mercedes, se retirará. No creo que busque sitio en ninguna otra parte. ¿Por qué irse a Ferrari? Está con Mercedes y sabe bien que va mejor que la mayoría".

[Más información - Bernie Ecclestone, el hombre que cambió la F1: polémico, multimillonario y padre a los 89 años]