Ecclestone, padre a los 89 años: "No entiendo el escándalo, no trabajo y pude practicar"

El amor no entiende de edades. O al menos eso debe pensar Bernie Ecclestone y Fabiana Flosi. 89 años y 41 respectivamente, el exdirector ejecutivo de la Fórmula 1 se prepara para ser padre con su esposa, 48 años más joven que él.

Ecclestone, que está pasando el confinamiento en Brasil debido al coronavirus, es abuelo de cinco nietos y tiene otros tres hijos: Deborah de 65 años (con su primera mujer Ivy Bamford), Tamara de 35 años y Petra de 31 años (con su segunda mujer Slavica Radic).

El exdirector ejecutivo de la Fórmula 1 no cree que sea algo tan increíble que pueda ser padre a los 89 años: "No tiene nada de raro. Hace un tiempo que no trabajo y... ¡he tenido mucho tiempo para practicar! Mi mujer está emocionada. No sé a qué viene tanto escándalo. Estoy contento por mi mujer, lleva esperando esto bastantes años. Estoy contento de que vaya a tener a alguien cuando yo me marche. Es divertido, no veo ningún drama. Tengo nietos y tengo ganas de tener otro bebé", dijo en Daily Mail.

Ecclestone está a solo unos años del récord de ser el padre más longevo del mundo, que, según los registros existentes está en manos del exluchador y agricultor indio Ramjit Raghav, quien tuvo un hijo a la edad de 96 años.

