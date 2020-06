Hamilton carga contra Ecclestone: "Son comentarios de gente ignorante y maleducada"

Lewis Hamilton no ha dudado en contestar a Bernie Ecclestone después de las incendiarias declaraciones del que fuera mandamás de la Fórmula 1. "En muchos casos, los negros son más racistas que los blancos", dijo el octogenario en la CNN. De hecho, también se refirió de forma individual al vigente campeón del Mundial de F1.

"Lewis es un poco especial. Lo primero, tiene mucho talento como piloto y ahora parece que también lo tiene al ponerse en pie y construir discursos. La última campaña que está haciendo por los afroamericanos es maravillosa. Hace un gran trabajo y a la gente así, a la que se reconoce de forma fácil, es a la que se escucha", comentó Ecclestone.

El propio Hamilton no ha tardado en recoger el guante: "No sé por dónde empezar en esta ocasión. Estoy muy triste y decepcionado de leer estos comentarios. Bernie está fuera del deporte y es de una generación diferente, pero esto es exactamente lo que está mal: comentarios de gente ignorante y maleducada que nos demuestran lo lejos que necesitamos llegar como sociedad para la verdadera igualdad".

Bernie Eccleston y Lewis Hamilton Reuters

"Tiene sentido para mí ahora que nada fue dicho o hecho para hacer nuestro deporte más diverso o para hacerse cargo del abuso racista que he sufrido a lo largo de mi carrera. Si alguien que ha manejado el deporte durante décadas tiene tal falta de comprensión de los problemas con los que nosotros los negros lidiamos cada día, ¿cómo podemos esperar que toda la gente que trabaja por debajo de él lo entienda? Esto empieza en lo más alto", ha continuado el piloto de Mercedes.

"Ahora, la hora del cambio ha llegado. No pararé de presionar para crear un futuro inclusivo para nuestro deporte, con igualdad de oportunidades para todos. También para crear un mundo que dé igualdad de oportunidades a las minorías. Seguiré usando mi voz para representar a aquellos que no la tienen y para hablar por aquellos que no tienen tanta representación, para dar la posibilidad de tener una oportunidad en nuestro deporte", ha sentenciado Hamilton.

Comisión contra el racismo

El británico, que afirma haber sufrido casos de racismo en el Gran Circo, quiere que cada vez más gente de raza negra sea habitual en el paddock. Por este motivo en particular, el piloto ha decidido dar este importante paso, la creación de la 'Comisión Hamilton', con la intención de que el automovilismo sea "tan diverso como el complejo y multicultural mundo en el que vivimos".

"He luchado contra el estigma del racismo durante toda mi carrera. Desde chicos lanzándome cosas mientras hacía karting, hasta ser amenazado por fans con las caras negras en carreras de 2007, en una de mis primeros Grandes Premios de F1", explicó Lewis Hamilton en declaraciones para Sunday Times.

"Me he acostumbrado a ser una de las pocas personas de color en mis equipos, y más aún, a la idea de que nadie elevará la voz cuando yo me enfrente al racismo, porque nadie siente o entiende personalmente mi experiencia", añadió entonces el campeón de la Fórmula 1.

