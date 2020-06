Lewis Hamilton crea una comisión para acercar a las personas de color a la Fórmula 1

Lewis Hamilton sigue dando pasos en su lucha habitual contra el racismo. El piloto de Fórmula 1 se ha expresado en multitud de ocasiones en la últimas semanas en favor de aquellas persona que sufren algún tipo de discriminación por su color de piel o por su raza, pero esta vez ha ido más allá. Ha creado la 'Comisión Hamilton'.

Este acto, que demuestra que el corredor de Mercedes también pasa a los hechos y no solo a las palabras, tendrá como gran objetivo acercar a las personas de color al universo de la Fórmula 1. Hamilton, que afirma haber sufrido casos de racismo en el Gran Circo, quiere que cada vez más gente de raza negra sea habitual en el paddock.

Por ello, el piloto ha decidido dar este importante paso, con la intención de que el automovilismo sea "tan diverso como el complejo y multicultural mundo en el que vivimos".

Hamilton tras ganar en el GP de Hungría el año pasado REUTERS

Desde la muerte de George Floyd y las posteriores reacciones que se sucedieron por el mundo, Hamilton ha decidido poner en conocimiento de todos su experiencia e intentar luchar en contra de este tipo de injusticias.

"He luchado contra el estigma del racismo durante toda mi carrera. Desde chicos lanzándome cosas mientras hacía karting, hasta ser amenazado por fans con las caras negras en carreras de 2007, en una de mis primeros Grandes Premios de F1", contaba el británico al Sunday Times.

Lewis, que hace pocos días recibió el apoyo de su padre Anthony, afirma sentirse raro en el universo de la Fórmula 1: "Me he acostumbrado a ser una de las pocas personas de color en mis equipos, y más aún, a la idea de que nadie elevará la voz cuando yo me enfrente al racismo, porque nadie siente o entiende personalmente mi experiencia".

Sebastian Vettel, en el podio junto a Lewis Hamilton Reuters

Sus críticas y reivindicaciones sociales han recibido también el respaldo de la organización de la Fórmula 1 que, por ejemplo, permitirá a los pilotos que lo deseen realizar gestos de protesta como el popular arrodillamiento.

Sin embargo, esta vez Hamilton ha ido un paso más allá y ha unido sus caminos con la Real Academia de Ingeniería británica "para explorar cómo el automovilismo puede ser usado como un vehículo para que más jóvenes negros se involucren en asuntos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y, en última instancia, emplearles en los equipos o en otros sectores".

Hamilton espera resultados a corto plazo

Hamilton espera que tras la creación de esta comisión los resultados se noten en un periodo corto de tiempo y pueda ayudar así a mucha gente que lo necesita. Además, considera que este tipo de actos tienen una importante carga de concienciación y visibilidad de problemas tan graves como el racismo.

"Espero que la Comisión Hamilton permita un cambio real, tangible y medible. Cuando mire hacia atrás dentro de 20 años, quiero ver que el deporte que le dio tantas oportunidades a un niño negro tímido y de clase trabajadora de Stevenage, se volvió tan diverso como el complejo y multicultural mundo en el que vivimos", afirmaba el campeón del mundo.

El piloto inglés había recibido varios dardos por haberse mostrado estos días muy crítico con el racismo pero habiéndolo hecho solo con palabras. De esta forma, responde a todos aquellos que critican su "pasividad": "El tiempo para palabras vacías y gestos simbólicos ha terminado".

