Rodríguez Uribes responde a Hamilton y le pide respeto por atacar a la tauromaquia

La polémica del fin de semana ha estado en las palabras de Lewis Hamilton sobre la tauromaquia en España. El piloto inglés criticó la cultura de los toros en nuestro país sumándose a una campaña de PETA y las reacciones que ha recibido han sido muy diversas, desde el apoyo de deportistas como Aleix Espargaró hasta las réplicas de toreros como Cayetano Rivera.

El último en responder a Hamilton ha sido Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, hasta el que llegaron las palabras del seis veces campeón del Mundial de Fórmula 1: "Son palabras ofensivas y atacan a personas que tienen una afición y un sentimiento positivo hacia una práctica que en nuestro país tiene consideración cultural".

Uribes habló este domingo en RNE sobre la denuncia de Hamilton del sábado. "España, esto es asqueroso, no permitas que la tortura se disfrace como cultura. A los niños en España se les enseña a torturar y a matar toros a la edad de 14 años", escribió en su Instagram el inglés en su denuncia contra la tauromaquia. El texto lo acompañó de un vídeo tras una corrida que denunció PACMA.

Hamilton, tras ganar en Abu Dabi EFE

"Son declaraciones que no ayudan a la comunicación y al entendimiento. La discrepancia es legítima pero el respeto es fundamental. Decía Fernando de los Ríos, que fue un gran profesor y ministro durante la segunda república, que a veces en las sociedades humanas lo que hace falta es la revolución del respeto. Y yo creo que es verdad, que a veces tenemos que apelar al respeto", añadió Uribes este domingo.

El mensaje de Hamilton

Hamilton animó a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram a firmar una petición para acabar con las subvenciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional español a las escuelas taurinas.

Hamilton, contra España y los toros

Uribes no ha sido el único que ha respondido en las últimas horas a Hamilton. "Al Sr. Lewis Hamilton no le gustan las corridas de toros. ¿Y qué? De todos modos, antes de criticar la cultura de alguien, debería, al menos, aprender un poco más de lo que estás hablando. Respeto. Y no dejes que los bellacos te confundan", dijo Cayetano Rivera poco después del mensaje del piloto británico.

