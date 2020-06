Hamilton tiene la llave del futuro de Fernando Alonso y Sebastian Vettel

La batalla entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso durante la temporada 2007 en la que compartieron box en McLaren se recuerda aún como uno de los duelos entre compañeros más tensos de la historia de la Fórmula 1. A pesar de todo lo sucedido aquel año entre ambos, el tiempo y la distancia les hizo mejorar su relación tanto que el británico fue uno de los primeros en despedir, junto a Sebastian Vettel, al asturiano en su última carrera en la F1 en el GP de Abu Dhabi en 2018.

Pensar en repetir aquella dupla de pilotos que dinamitó McLaren en 2007 es cuanto menos difícil, por muy bien que se lleven ambos en la actualidad. Pero de una forma u otra Hamilton tiene en sus manos el futuro de Fernando Alonso y también de Sebastian Vettel.

En el mercado de pilotos de la Fórmula 1 es habitual el baile de pilotos de un equipo a otro en un constante efecto dominó que recoloca la parrilla y que acostumbra a dejar fuera a unos, mover a otros y dar la opción de llegar al Gran Circo a unos cuantos elegidos.

El primero de esos efectos dominó este año lo inició Ferrari. Los de Maranello anunciaron la ruptura de su relación con Vettel en 2021 y el fichaje de Carlos Sainz, a lo que McLaren respondió con el fichaje de Daniel Ricciardo que dejaba su asiento libre en una escudería Renault que parece no tener prisa por anunciar su movimiento. La escudería francesa no pasa por su mejor momento ni en lo deportivo, ni en lo financiero, y estudia con cuidado sus movimientos, a la espera también de lo que suceda en otro box clave en este mercado: el de Mercedes Benz.

Hamilton, tras ganar en Abu Dabi EFE

Pulso entre Hamilton y Mercedes

Red Bull renovó a Max Verstappen el año pasado, Ferrari hizo lo mismo con Leclerc y ya ha anunciado a Carlos Sainz para 2021, McLaren ha confirmado a Ricciardo y Norris como su alineación para el próximo año pero Mercedes sigue con todo en el aire: Hamilton y Bottas acaban contrato a finales de 2020 y aún no se sabe nada sobre la renovación de ninguno de los dos.

El reto de Toto Wolff no es sencillo. La escudería alemana ha sumado seis de los últimos seis títulos de constructores, a la vez que sus pilotos han ganado otros tantos títulos de pilotos (Hamilton 5 y Rosberg 1). Mercedes sabe que su máquina perfecta es aún mejor en manos del piloto británico pero los requisitos económicos del seis veces campeón del mundo son de récord cada vez que renueva y, en plena crisis del coronavirus y con la incertidumbre de lo que vendrá, la negociación se presenta tensa.

"Tenemos una alineación fantástica y estoy contento con mis pilotos, pero nunca sabes. Por eso no diré en junio que Sebastian no tiene ninguna oportunidad", comentaba Toto Wolff la semana pasada tensando aún más la renovación con sus pilotos.

El fichaje de Sainz por Ferrari ha cerrado las alas a los rumores que vestían a Hamilton de rojo con lo que las opciones del británico de presionar a Mercedes se han esfumado y la situación ha dado un giro de 180º. La salida de Vettel, sin equipo de momento, favorece a Toto Wolff a la hora de presionar ya que los rumores se han disparado sobre que el piloto alemán podría llegar a la escudería en 2021.

Valtteri Bottas junto a Fernando Alonso EFE

El fichaje de Vettel abriría una brecha en el equipo con dos primeros pilotos que lucharían de igual a igual por el Mundial. Lo más beneficioso para los intereses de Hamilton sería un 'status quo' en donde Mercedes se olvidara de pilotos como Alonso o Vettel y o bien renovara a Bottas o buscara en la parrilla un joven piloto que no le hiciera sombra, a priori, es aquí donde cada vez suena con más fuerza el nombre del británico George Russell (en la órbita de Mercedes desde hace tiempo y actual piloto de Williams).

A pesar de los rumores, Bottas no pierde la esperanza de seguir en Mercedes y asegura estar tranquilo sobre su futuro y descarta el fichaje de Vettel: "Hemos sido muy honestos sobre cuál es la situación todo el tiempo con respecto a los contratos, y recibí un mensaje bastante directo de que no, no están considerando a 'Seb'. Así que dije bien, sin preocupaciones".

Alonso y Vettel, en el aire

Si Hamilton logra un acuerdo con Mercedes, la escudería germana cierra a priori las puertas a Alonso y Vettel y casi seguro también a Bottas. Wolff piensa en tener dentro del equipo al sucesor de Hamitlon y ese es más Russell que Valtteri.

Precisamente es la salida del finlandés de Mercedes lo que vuelve a cerrar otra puerta a Fernando y Sebastian puesto que su destino sería Renault, en donde compartiría box con el piloto francés: Esteban Ocon. La escudería gala cumpliría con este fichaje sus dos objetivos: un piloto con experiencia capaz de liderar con el equipo y que no sea una estrella con un sueldo desorbitado como el que podrían reclamar .

Vettel y Hamilton

De ocuparse el hueco libre en Renault, las opciones de Fernando Alonso para llegar en 2021 a la Fórmula 1 de nuevo son escasas. En el caso de Sebastian Vettel sólo parece quedarle una: Aston Martin. La firma absorberá Racing Point la próxima temporada. Un fichaje así le podría dar imagen y empuje a su proyecto, aunque el presupuesto y las opciones reales de ser competitivos parecen no encajar con los deseos del alemán.

