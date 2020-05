Fernando Alonso y su vuelta la Fórmula 1: Renault en 2021 o nada

Ya lo ha avisado, Fernando Alonso tiene claro lo que hará en 2021. Ahora la gran duda es si el efecto dominó desatado en la Fórmula 1 con la salida de Sebastian Vettel de Ferrari y la llegada de Carlos Sainz a Maranello y Daniel Ricciardo a McLaren cambiará en algo los planes del asturiano.

Entre los que mejor le conocen tienen que claro que volver a la Fórmula 1 es una clara opción para Alonso. "Fernando está motivado, un año sin F1 le ha hecho bien, se ha desintoxicado, lo veo más sereno y está listo para regresar", explicaba a La Gazzetta dello Sport Flavio Briatore. El excéntrico exdirector de Renault F1 cuando el asturiano ganó sus dos mundiales ve factible un regreso aunque no se moja sobre en qué equipo podría recalar: "De nuevo es pronto, vamos a ver cómo se mueven las cosas".

Y es que ese es el gran problema del regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 ¿con qué equipo?. Su excompañero, Felipe Massa también ha dejado claro que el español está listo para volver pero pone en duda que las opciones que tenga sobre la mesa se ajusten a lo que busca.

"Creo que Fernando quiere volver a correr en F1, seguramente lo echa de menos. Pero, ¿dónde? No creo que fuese feliz corriendo en un equipo que no sea competitivo, que no pueda ganar, y creo que eso no va a ser posible ahora. Tenemos que esperar para ver qué equipo le da la oportunidad de volver como quiere", asegura el piloto brasileño.

Fernando Alonso durante el GP de Alemania EFE

Renault o Renault

Fernando Alonso está listo para volver a la Fórmula 1 pero parece que es esta la que no está lista para que el asturiano regrese. Desde que se fue en el Gran Premio de Abu Dhabi en 2018 ha repetido hasta la saciedad que solo quería volver si le ofrecían un proyecto con capacidad para volver a ganar.

Es en este aspecto en donde cojea la oferta de Renault. Aunque ambas partes llevan tiempo coqueteando a través de las redes sociales parece más una herramienta de marketing que una negociación real. La escudería del rombo está encantada con la posibilidad de fichar para su tercera etapa en el equipo francés a Alonso: aportaría más patrocinadores y supondría un salto de competitividad.

Mientras tanto, Alonso se deja querer y, al igual que el año pasado, este año sigue hablando con cariño sobre la Fórmula 1 y jugando con sus declaraciones deja entrever un posible regreso, pero la verdad es que parece tener más opciones de competir al máximo nivel lejos del Gran Circo que volviendo a él.

Un equipo como Renault, con graves problemas financieros de su empresa matriz, con una falta de competitividad con respecto a los tres grandes equipos de la F1 e incluso con respecto a McLaren (4º en 2019) no parece que en 2021, sin aún haber entrado en vigor la nueva reglamentación técnica de la Fórmula 1 pueda dar un salto tan grande que les permita ofrecer a Fernando un coche ganador.

Fernando Alonso: los 14 momentos del '14' en su carrera en la Fórmula 1

Los tiempos de 2003, 2004, 2005 y 2006 quedan muy lejos para los de Enstone. Además, la limitación presupuestaria de los equipos de F1 que intenta igualar la competición en el fondo perjudica a algunas escuderías de la zona media que solo con un desembolso muy grande podrían recortar la distancia tecnológica que les separa de los grandes.

[Más información: Alonso a Renault en 2021: el gran error de volver a la F1 con un equipo mediocre]

WEC o IndyCar

Con el complejo panorama que tiene por delante si decide volver a la Fórmula 1, es comprensible que todas las miradas estén puestas en qué podría hacer Fernando Alonso si decide encaminarse hacia el Mundial de Resistencia (WEC) o la IndyCar.

Volver a correr las 24 Horas de Le Mans es un deseo confesado del asturiano pero nunca le ha puesto fecha. El Mundial de Resistencia está en plena reconversión con la llegada de un nuevo reglamento técnico y la entrada de un nuevo tipo de vehículo, los llamados hypercars, que acercarían mucho el WEC con la IMSA (el campeonato americano de resistencia).

Alonso sabe lo que es correr y ganar el WEC y sabe lo que es el IMSA (participó dos veces en las 24 Horas de Daytona y logró ganarlas en 2019). Aún está por confirmar cuántas grandes firmas se suman a este nuevo proyecto del WEC y si alguna de ellas le ofrece un hueco al asturiano.

Fernando Alonso, en las 500 millas de Indianápolis. Foto: Twitter (@IMS)

Por su parte, la IndyCar parece la opción más diferente para Alonso y quizás incluso la más complicada de imaginar. En varias ocasiones ha asegurado que no se planteaba correr el calendario completo de la IndyCar puesto que es un campeonato muy diferente a la Fórmula 1 y que desconoce casi por completo los circuitos.

Quizás después de haber sido capaz de correr el Rally Dakar, no conocer los circuitos o correr en una categoría diferente a todo aquello que conoce ya no le supone un problema, pero la parte negativa es que Alonso volverá a tener dificultades para encontrar un equipo. El veto de Honda al asturiano le impidió firmar con Andretti para competir en las 500 Millas de Indianápolis este año.