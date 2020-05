Massa y su confesión sobre la posible vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1

Hace unos días se hizo oficial el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari de cara al 2021. Tras su gran año en McLaren, la escudería italiana remplazaba así a Vettel con el piloto español.

En principio, Sainz estará por detrás de Leclerc. El monegasco es la gran apuesta de Ferrari de cara al futuro y su gran año con la escudería italiana hizo que fuese renovado. Pero todo se verá en la pista.

Con el monegasco con contrato hasta 2024, Sainz firmó por dos años, y postulado como su mejor baza para asaltar el título, parece que el papel del madrileño en la fábrica italiana se adapta al de actor secundario. Pero no existe ninguna cláusula que diga que esto sea así y está claro que Carlos Sainz saldrá a luchar desde la primera carrera para ser el número uno en Ferrari.

Felipe Massa, piloto que estuvo en Ferrari durante ocho temporadas tiene claro que Sainz puede ser campeón del mundo con la escudería italiana, además de tenerle un tremendo respeto y mucha admiración: "Es una familia increíble, empezando por su padre".

"Pienso que puede ser campeón del mundo, dependerá de él. Hay que esperar a ver su primer año allí, pero tiene talento y capacidad. Aunque es importante saber que Ferrari no está viviendo un momento fácil, tienen que volver a ser los que fueron tiempo atrás, porque desde 2008 no ganan un título, aunque estuvieran cerca con Fernando Alonso. Ellos quieren mejorar y creo que un trabajo con dos jóvenes es interesante", expresó en Carrusel Deportivo de la SER.

"Ya empezó impresionando en su primer año en Toro Rosso junto a Verstappen, fue una batalla. Ha demostrado en estos años que ha crecido y ha ganado experiencia, el año pasado hizo una temporada muy importante en McLaren. Es una oportunidad para él correr en Ferrari y creo que puede hacer un trabajo fantástico, tiene experiencia, es inteligente, no falla y puede impresionar en un equipo grande como Ferrari, como venía demostrando", expresó.

"No existe un equipo que tenga una presión tan fuerte como Ferrari. Esto para un piloto no es fácil, el primer año tienes que entender cómo funciona, pero creo que Carlos lo hará rápido, igual que hizo Leclerc", apunta Massa afirmando que no ve al piloto español asumiendo de primeras un papel de actor secundario en Ferrari.

Fernando Alonso y la F1

"Creo que Fernando quiere volver a correr en F1, seguramente lo echa de menos. Pero, ¿dónde? No creo que fuese feliz corriendo en un equipo que no sea competitivo, que no pueda ganar, y creo que eso no va a ser posible ahora. Tenemos que esperar para ver qué equipo le da la oportunidad de volver como quiere".

[Más información: Carlos Sainz, en Ferrari: ¿aspira a ganar carreras o a luchar contra Hamilton y Leclerc por el Mundial?]