"¿La vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1? Por qué no, fue una pena que se fuese"

El futuro de Fernando Alonso sigue siendo una incógnita y más debido al coronavirus. Su posible vuelta a la Fórmula 1 en un futuro está en el aire más que nunca en el aire y muchos son los que desean verle de nuevo en el Gran Circo.

Uno de ellos es Esteban Ocon, piloto de Fórmula 1 en Renault que lleva compitiendo en la F1 desde hace unos años. Numerosos duelos a sus espaldas, el francés ha tenido unas palabras hacia Fernando Alonso, al que echa de menos en el Gran Circo.

El galo no dudó en catalogar al asturiano como el participante con el que más se divertía batallando. "El piloto con el que más disfruté pelear, creo que fue Fernando Alonso. En 2017 tuvimos muchas batallas juntos. Él es un piloto impresionante en sus movimientos al adelantar, en las decisiones que deben tomarse en ese momento. Es realmente bueno pilotando y pelear con él. Siempre es un juego duro pero justo. Es muy bonito pelear con él", dijo en una entrevista a la revista Le Mag Sport Auto.

"Es una pena que Fernando Alonso se fuera de la Fórmula 1. Sería genial volver a verlo. No sé cuáles son sus planes para su carrera y qué quiere hacer en el futuro. Pero, ¿por qué no?", expresó.

Ocon también habló del papel Jean Todt, presidente de la FIA, y de que no sirga en el cargo a partir del próximo año: "Jean es un ejemplo de éxito: ganó con Ferrari y fue presidente de la FIA. Es, quizás, el mejor puesto que uno puede tener en el automovilismo y seguirá siendo una leyenda en este deporte. Está claro que me entristece. Jean es alguien que viene a saludarme cuando estamos en los boxes o cuando estoy en la parrilla. Lo he admirado durante mucho tiempo y verlo irse es triste", finalizó.

